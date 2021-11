Ligue 1 : retour sur la longue série d'incidents qui ont plombé ce début de saison

Le football français a de nouveau été victime d'incidents ce week-end. Au cours du match entre Lyon et Marseille, le joueur de l'OM Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau au visage, lancée depuis la tribune des supporters de l'OL. Un incident qui a entraîné l'arrêt du match. Le gouvernement a déclenché une réunion avec les instances du football. La LFP a décidé de sanctionner l'Olympique lyonnais du huis clos total de son stade à titre conservatoire. Dimitri Payet a quant à lui annoncé porter plainte dans le cadre de l'enquête de la procureure de Lyon.

Cet incident n'est malheureusement pas le premier du genre depuis le début de la saison 2021-2022. Depuis la reprise du championnat, plusieurs matchs ont été perturbés par les supporters. Retour sur les incidents depuis le début :

Le 8 août, le derby entre Montpellier et Marseille dégénère. Le joueur de l'OM Valentin Rongier est touché à la tête par une bouteille, alors qu'il célébrait son but. Interruption du match après de nouveaux jets de projectiles.

Le 22 août, le derby breton entre Rennes et Nantes tourne au vinaigre. Les supporters des deux équipes essaient d'en découdre. Deux hommes seront jugés en mars 2022 pour violences exercées sur un agent de sécurité.

Toujours le 22 août, le derby méditerranéen entre Nice et Marseille est marqué par des incidents bien plus graves. Alors qu'il s'apprête à tirer son corner, le marseillais Dimitri Payet est touché au dos par un jet de bouteille en plastique, le joueur renvoie le projectile vers la tribune des ultras niçois. En réaction, certains d'entre eux envahissent la pelouse. Des coups sont échangés entre supporters, mais aussi entre joueurs et membres de l'encadrement. L'arbitre est contraint de rappeler les acteurs aux vestiaires. Au bout d'une heure et demie d'interruption, la rencontre est définitivement arrêtée.

Trois jours plus tard, le 25 août, les première sanctions de la Ligue de football professionnel tombent. Les tribunes incriminées du stade de la Mosson à Montpellier seront fermées pour trois matchs. Pour Nice-OM, la LFP sanctionne dans un premier temps le club de la Côte d'Azur d'une rencontre sous huis clos total, à titre conservatoire.

Le 9 septembre, la commission de discipline de la LFP inflige à Nice un retrait de deux points (dont un avec sursis) ainsi que le huis clos total de son stade pour trois matchs. Pablo Fernandez, un adjoint de l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli, est suspendu jusqu'à la fin de la saison pour avoir donné un coup de poing à un supporter niçois entré sur la pelouse. L'affiche devra aussi être rejouée, sur terrain neutre, le 27 octobre.

Malgré ces sanctions, de nombreux incidents surviennent le 18 septembre, là encore à l'occasion d'un derby, celui du Nord entre Lens et Lille. Des dizaines de supporters lensois envahissent le terrain pour aller en découdre avec le parcage de Lillois, d'où ont été jetés plusieurs sièges. Les échauffourées, limitées par l'intervention des CRS, font six blessés légers. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est retardé d'une trentaine de minutes. Conséquence : le retrait d'un point avec sursis pour les deux clubs. Lens a été sanctionné de deux matchs à huis clos total, tandis que Lille a vu son parcage visiteurs fermé lors des matchs disputés à l'extérieur jusqu'au 31 décembre 2021.

Le 22 septembre, un car de supporters bordelais tombe dans un "guet-apens" organisé par certains de leurs homologues de Montpellier. La rixe générale qui s'ensuit fait 16 blessés légers. La même journée à l'issue du match entre Angers et Marseille, plusieurs dizaines de supporters de l'OM sortent du parage visiteurs et détruisent du matériel avant que les stadiers ne rétablissent l'ordre. Résultat : un point de retrait avec sursis pour l'OM.

Le 22 octobre, des incidents surviennent avant le match entre Saint-Etienne et Angers. Au moment du protocole d'avant-match, plusieurs ultras stéphanois sont entrés sur la pelouse et ont envoyé des fusées et des fumigènes et ont détérioré les filets des buts, qui ont dû être reprisés à la hâte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pendant le premier échauffement des joueurs, les kops avaient déployé des banderoles stigmatisant l'entraîneur Claude Puel, les dirigeants et les joueurs de l'ASSE, coupables selon eux du chaos dans lequel se trouve leur équipe, dernière du classement. Saint-Etienne a écopé d'un match de huis clos total et s'est vu imposer la fermeture de deux tribunes pour deux matchs.

Le 24 octobre, un tifo anti-LFP est déployé pendant le match OM-PSG. Les supporters marseillais tenaient à adresser un message à la Ligue de football professionnel avec un immense tifo "LFP MERDA" déployé dans le virage Nord du stade vélodrome. De l'autre côté, dans le virage Sud, de très nombreux fumigènes ont été allumés. A l'issue de la rencontre, Dimitri Payet a déploré des jets de projectiles depuis les tribunes de l'OM. La commission de discipline de la LFP a sanctionné le club d'un match à huis clos total.