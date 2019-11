Ligue 2 : à Valenciennes, la Berrichonne de Châteauroux ne doit pas se relâcher

Châteauroux, France

Après sa victoire à domicile contre Auxerre, la Berrichonne Football se déplace sur la pelouse de Valenciennes ce vendredi soir à 20 heures. À l'extérieur, loin du stade Gaston-Petit, les footballeurs castelroussins sont souvent plus à l'aise. L'entraîneur Nicolas Usaï espère que l'impression se vérifiera encore pour ce match de la 14e journée de Ligue 2. Il attend ses joueurs au tournant. "Le fait d'avoir gagné doit amener un climat plus détendu. Mais quand on est détendu, il faut faire attention. La limite entre la confiance et la suffisance est étroite", souligne Nicolas Usaï.

L'entraîneur de la Berri garde forcément un mauvais souvenir de la défaite à domicile contre le Paris FC, dernier du classement. Une contre-performance qui intervenait après une victoire au Havre et un match nul convaincant face à Caen. "On sort d'un match où on prend trois points. Ça nous a fait du bien sur le plan mental. Mais sur le contenu, il y a encore des choses à revoir", insiste Nicolas Usaï.

Encore des progrès à faire dans le jeu

Car contre Auxerre, les footballeurs de la Berri n'ont pas été très inspirés dans le jeu. Notamment en attaque. "J'attends beaucoup plus de notre animation offensive. Pas simplement le rôle des attaquants mais aussi des latéraux, des milieux de terrain", appuie Nicolas Usaï. L'entraîneur de la Berrichonne montre les statistiques : seulement 5 buts marqués.

Dans ce domaine, Valenciennes n'est pas forcément meilleur. 7 buts marqués, 9 buts encaissés. Et surtout pas le moindre match gagné depuis deux mois en Ligue 2. C'est une équipe en crise de confiance que la Berri va affronter. L'occasion idéale de prendre des points dans la course au maintien. "On n'est plus relégable aujourd'hui, on est barragiste. On s'aperçoit qu'au niveau comptable, beaucoup d'équipes seront dans la lutte", note Nicolas Usaï.