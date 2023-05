Ligue 2 : Amiens bat Quevilly-Rouen (3-1) et valide enfin son maintien

Amiens rime enfin avec maintien. Les picards ont validé leur place en Ligue 2 la saison prochaine grâce à une victoire (3-1) sur la pelouse de Quevilly-Rouen. Soulagement maximum pour le club picard qui bouclera cette saison pénible à la Licorne contre Laval.

ⓘ Publicité

loading

Amiens a une nouvelle fois démarré sans Gaël Kakuta, absent depuis un mois à cause d'une blessure à la cuisse. Mais le meneur de jeu a quand même intégré le groupe et a débuté sur le banc des remplaçants. Gêné par le soleil rasant en début de match, Régis Gurtner n'a pu que renvoyer des deux poings le coup franc de Mamadou Bangre au bout de dix minutes. Quelques instants plus tard, Louis Mafouta de la tête a bien failli ouvrir le score mais a touché la barre transversale.

Début de match cauchemar

Amiens, très timide a tenté une réaction par Jérémy Gelin. La frappe de l'ancien Rennais, trop écrasé n'a pas inquiété l'ancien gardien de l'ASC, Yohann Thuram. Le milieu de terrain a fait le mauvais signe de la moulinette pour demander un changement au bout de 25 minutes. Il a été remplacé par Gaël Kakuta. La soirée amiénoise a viré au cauchemar car après la sortie de Gelin, Nicholas Opoku a fait une faute de main et provoqué un penalty transformé par Louis Mafouta (1-0).

Avant la mi-temps, Antoine Léautey, Amiénois le plus remuant mais trop esseulé a tenté une frappe détournée en corner qui n'a rien donné. Logiquement, face à des Picards ultra fébriles, les Normands sont repartis aux vestiaires avec l'avantage.

Papiss Cissé soulage Amiens

Papiss Cissé a soulagé tout le monde au bout de 7 minutes en deuxième mi-temps. Après un geste bien inspiré de Gaël Kakuta a ouvert la voie au Sénégalais pour égaliser (1-1).

Mais après cette égalisation, Amiens a aussi continué de subir. Pour preuve cette frappe normande détournée magistralement par Régis Gurtner. Le gardien de l'ASC a encore une fois rassuré toute son équipe en se saisissant d'un ballon dangereux sur un corner de QRM.

Amiens repasse devant grâce à Léautey

Les Normands ont donc été plus vifs et plus incisifs après l'égalisation mais ce sont pourtant les joueurs de Patrice Descamps qui ont repris l'avantage à 16 minutes de la fin du match. Gaël Kakuta a une nouvelle fois été décisif en servant Antoine Léautey qui a trompé Yohann Thuram (2-1). Papiss Cissé a assuré la victoire de son équipe à quatre minutes de la fin (3-1).

loading