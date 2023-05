Ligue 2 : Amiens coule (3-0) à Dijon

Les Amiénois sont-ils déjà en vacances ? Après avoir retrouvé quelques couleurs à Bastia et contre Sochaux, l'ASC est largement retombé dans ses travers en s'inclinant lourdement (3-0) à Dijon. Un succès largement mérité pour les Bourguignons qui restent pourtant dans la zone rouge en Ligue 2.

Dijon ouvre le score d'entrée

Dijon, 18e de Ligue 2, condamné à gagner pour sauver sa peau a attaqué pied au plancher. Au milieu d'une défense amiénoise à l'arrêt Mickaël Le Bihan a déclenché une lourde frappe imparable pour Régis Gurtner (1-0). Le jeu est allé à sens unique en première mi-temps avec des Amiénois peu inspirés et sans rythme.

Les Picards se sont réveillés après la demi heure de jeu. Parti en contre Janis Antiste a pris la mauvaise décision dans la surface de réparation. L'ancien Toulousain, en face à face avec Baptiste Reynet, très libre pour frapper a adressé un centre trop fuyant pour Papiss Cissé. Doums Fofana a tenté sa chance quelques instants plus tard. La frappe du milieu de terrain amiénois a été boxée par le gardien Bourguignon.

Le Bihan double la mise avant la pause

Mais Amiens a aussi continué de s'exposer aux contre de Dijon. Et juste avant la pause, sur une inspiration géniale de Loum Tchaouna qui a centré d'une talonnade pour permettre à Mickaël Le Bihan de doubler la mise (2-0). Un but vivement contesté par les Amiénois à cause d'une faute non sifflée sur Antoine Leautey lors de l'action précédente, juste avant le contre des Bourguignons.

Georges Ilenikhena, buteur la semaine précédente contre Sochaux (1-0) a remplacé Antoine Leautey, blessé à l'arcade sourcilière. L'attaquant Amiénois de 16 ans n'a pas tardé à faire parler de lui. Au bout de trois minutes, il a déclenché une lourde frappe déviée en corner.

Et 1 et 2 et 3 buts encaissés

Mais Amiens n'a pas existé dans cette deuxième mi-temps. Youssouf Assogba, Mathis Lachuer et Ange Chibozo sont entrés en même temps sans faire bouger les lignes. Et l'ASC a craqué une troisième fois à moins de vingt minutes de la fin. Marley Ake, tout juste entré en jeu a conclu une longue chevauchée d'un de ses coéquipiers qui s'est infiltré comme dans du beurre dans la défense picarde (3-0).

Et le score n'a plus bougé. Amiens encaisse sa quinzième défaite de la saison et déçoit encore une fois. Il reste désormais trois matches à l'Amiens SC d'ici la fin de saison. Dans une semaine, les Picards recevront Caen au stade de la Licorne (19h).

