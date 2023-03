Ligue 2 : Amiens coule (3-0) au Paris FC

Amiens glisse de la 9e à la 11e place du classement de Ligue 2 après une défaite logique (3-0) au Paris FC. L'équipe a craqué dès que les Parisiens ont mis un coup d'accélérateur. La rencontre a encore mis en lumière les faiblesses et la fébrilité des Picards cette saison.

Pouvant compter sur trois renforts de poids avec les retours de Gaël Kakuta, Jérémy Geslin et Janis Antiste, Philippe Hinschberger a pourtant décider de se passer des ces trois joueurs dans son onze de départ sur la pelouse du stade Charlety.

Sur une pelouse refaite mais encore loin d'être d'une qualité idéale, Parisiens et Amiénois ont débuté tranquillement cette rencontre de la 23e journée, reportée le 11 février dernier. Amiens a demandé un penalty avant le quart d'heure de jeu pour une faute dans la surface de réparation sur Antoine Leautey mais l'arbitre, Benjamin Lepaysan n'a rien sifflé.

Les deux premières occasions sont venues après après la 20e avec d'abord une frappe du pointu de Sebastian Ring. Le défenseur suédois de l'Amiens SC n'a pas pu frapper de son mauvais pied, le droit. Mais ce sont surtout les Parisiens qui se sont procurés la plus grosse occasion avec une frappe lourde d'Ivan Macon détournée par Régis Gurtner.

Paris ouvre le score après une erreur de Gurtner

Une première alerte qui a été suivie par l'ouverture du score du Paris FC. Sur une lourde frappe venue de la droite de Morgan Guilavogui, Régis Gurtner a renvoyé maladroitement le ballon sur Cyril Mandouki qui, de la tête a poussé le ballon au fond des filets (1-0) à la demi heure de jeu. Et le PFC aurait pu doubler et même tripler la marque sans la maladresse de Julien Lopez puis de Morgan Guilavogui.

Paris assomme Amiens d'entrée de deuxième mi-temps

Dès l'entame de la seconde mi-temps, Paris a donné un nouveau coup sur la tête des Amiénois. Julien Lopez, a bien suivi un centre de Morgan Guilavogui et au milieu d'une défense perdue. Le Parisien a doublé la mise (2-0) et inscrit son quatrième but en Ligue 2 cette saison.

Amiens, qui avait pourtant maîtrisé le début de match s'est vraiment effondré après les accélérations parisiennes. Avant l'heure de jeu, Philippe Hinschberger a tenté un coup en faisant entrer pas moins de quatre joueurs d'un coup, Gaël Kakuta, Jérémy Geslin, Janis Antiste et Mathis Lachuer.

Paris a ensuite maîtrisé une équipe amiénoise très tendre qui n'a répondu que dans de très rares occasions, comme celle de Gaël Kakuta qui a frappé au dessus du but de Vincent Demarconnay après avoir pénétré dans la surface de réparation à vingt minutes de la fin. Janis Antiste a lui aussi tenté sa chance à deux reprises mais sans succès.

Antiste, à dix minutes de la fin a encore eu une occasion après une lourde frappe de Papiss Cissé repoussée par Vincent Demarconnay mais l'attaquant de l'Amiens SC a été trop juste. Et Paris a scellé le sort de cette rencontre à cinq minutes de la fin grâce à Samir Chergui qui, encore une fois beaucoup trop seul a facilement trompé Régis Gurtner (3-0).

Amiens va maintenant préparer son prochain match de Ligue 2 qui va vite arriver, dès samedi (19h) au stade de la Licorne contre Rodez, la première équipe relégable au classement de Ligue 2.

