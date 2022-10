Ligue 2 : Amiens-Dijon, un match classé à risque par les autorités

La préfecture de la Somme prend les devants. Un arrêté préfectoral encadre le déplacement des supporters dijonnais qui viendront à la Licorne ce samedi, pour face à Amiens, comme l'ont repéré nos confrères du 11Amienois . Les autorités évoquent les précédents entre les deux clubs.

Ce samedi, dès 12h et jusque 23h, "il est interdit à toute personne se prévalent de la qualité de supporter du Dijon Football Côte-d'Or ou se comportant comme tel de circuler et de stationner" en dehors du parking visiteur du site Mégacité PV1, attenant au stade de la Licorne, précise l'arrêté préfectoral. Le convoi sera pris en charge "sous escorte policière au niveau de la gare de péage de la sortie 19 de l'A16, à compter de 18 heures".

Classé à risque par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme

Par ailleurs, la préfecture interdit tout feu d'artifice ou de fumigènes, "de même que des banderoles et drapeaux dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence, ou à la haine." Les supporters dijonnais qui ne se plieraient pas à ces règles encourent six mois de prison et 30 000 euros d'amende, sans compter une sanction administrative d'interdiction de stade.

Selon les autorités samariennes, ces décisions ont été prises suite au passif entre supporters de Dijon et de l'Amiens SC. A plusieurs reprises octobre 2018, des tensions ont émaillé les déplacements des deux clubs. Les supporters ultras du Kop "Longon's boys", qui ont notamment affronté des supporters amiénois en décembre 2019 dans le quartier Saint-Leu, ont prévu de se rendre à Amiens ce samedi. La rencontre est d'ailleurs classée à risque niveau 2 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), autrement dit comme un "match présentant des risques de trouble à l’ordre public".