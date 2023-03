Ligue 2 : Amiens ramène un bon point (1-1) de Saint-Etienne

Face à une équipe de Saint-Etienne transformée depuis le mercato d'hiver et qui s'est extirpée de la zone rouge, l'Amiens SC ramène un bon point du Forez (1-1) après une rencontre très rythmée.

ⓘ Publicité

Dans le chaudron, Amiens s'est présenté affaibli, sans Gaël Kakuta, touché à la cuisse ni Janis Antiste, lui aussi à l'infirmerie. C'est donc avec Papiss Cissé et Ange Chibozo à la pointe de l'attaque que les Picards de Philippe Hinschberger ont débuté cette rencontre de la 27e journée.

Saint-Etienne, poussé par son public a débuté fort, imprimant son rythme et empilant les corners (5 en douze minutes). Etouffants, les Stéphanois se sont procurés la première occasion avec une frappe plein axe d'Ibrahima Wadji captée par Régis Gurtner.

Amiens a timidement tenté de réagir au bout de vingt minutes en se procurant deux corners qui n'ont rien donné. Régis Gurtner a été décisif dans la foulée sur une frappe stéphanoise de Kader Bamba, l'ex amiénois. L'ASC a répondu du tac au tac avec une reprise de volée de Doums Fofana sur un centre d'Iron Gomis. Reprise renvoyée de façon spectaculaire par Gautier Larsonneur. Papiss Cissé a lui aussi tenté sa chance, mais trop mollement.

Iron Gomis a manqué l'ouverture juste avant la mi-temps d'une frappe dans un angle fermé et détournée par Gautier Larsonneur. Au terme de 45 minutes emballantes et très rythmée, les deux équipes sont reparties aux vestiaires sur le score de 0-0.

Gomis ouvre le score

La deuxième période est repartie sur les mêmes bases, sur un rythme élevé entre deux équipes qui se rendent coup pour coup. Et c'est Amiens qui a été le plus tranchant ! Après un débordement et un superbe centre de Sebastian Ring, Iron Gomis, du plat du pied a envoyé le ballon au fond des filets des verts (0-1).

Boostés par cette formidable ouverture du score, les Amiénois ont continué d'attaquer. Mais ils ont plié à un quart d'heure de la fin après une frappe de Niels Nkounkou, déviée par Mamadou Fofana et qui a trompé Régis Gurtner (1-1). Sonnées les Picards ? Pas tant que ça puisqu'ils ont tout de même eu une occasion dans la foulée grâce à Antoine Leautey dont la frappe a été détournée par le gardien stéphanois.

loading

Les Amiénois vont rejouer dès mardi, pour un match reporté fin février. L'ASC se déplacera au stade Charlety du Paris FC (19h).