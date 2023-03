Ligue 2 : Amiens s'incline de justesse (2-1) contre Bordeaux

"Encore une fois il y a beaucoup de frustration", Philippe Hinschberger résume l'état d'esprit de l'Amiens SC après une nouvelle défaite (2-1) à la Licorne contre Bordeaux.

Pour ce match de gala, Philippe Hinschberger a dû encore se priver de Jérémy Gelin. Annoncé dans le groupe, Janis Antiste a lui déclaré forfait quelques heures avant le match. Amiens a ainsi débuté avec deux attaquants, Papiss Cissé et Gaël Kakuta. Et surtout, avec une défense à quatre.

Amiens a ouvert le score au quart d'heure de jeu. Parfaitement servi par Antoine Leautey qui a débordé et pris le meilleur sur son adversaire bordelais, Papiss Cissé a ajusté Gaëtan Poussin du plat du pied pour ouvrir le score (1-0). Le septième but du Sénégalais en Ligue 2.

Badji joue un mauvais tour à l'ASC

En seconde période, Bordeaux s'est réorganisé, David Guion a fait rentrer Josh Maja aux côtés d'Aliou Badji. Et l'ASC a reculé. "Comment ne pas reculer face à Bordeaux", répond Philippe Hinschberger. Régis Gurtner, d'une superbe parade a repoussé le danger à vingt minutes de la fin sur une tête de Maja.

Mais, moins de dix minutes plus tard, Aliou Badji, lui aussi de la tête a pris le meilleur sur Mamadou Fofana et joué un mauvais tour à son ex équipe en égalisant. C'est encore de la tête que les Girondins ont trouvé la solution à la dernière minute. Après une perte de balle d'Hassan Bandé, les Bordelais ont trouvé Fransergio au second poteau et le Brésilien a doublé la mise.

Série de duels importants à venir

Amiens va enchaîner à domicile dès samedi avec la réception de Pau (19h). Avant la trêve internationale, mi-mars, ce sera le début d'une série de duels très importants contres des équipes moins bien classées : Saint-Etienne, le Paris FC et Rodez.

