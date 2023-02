Ligue 2 : Amiens sombre à Annecy (2-0)

En Haute-Savoie, Amiens décramponne en Ligue 2. Très logiquement battu (2-0) par le promu, Annecy, l'ASC doit se rendre à l'évidence et tirer un trait sur ses rêves de podium.

Privé de plusieurs cadres, dont le défenseur Formose Mendy ou encore de l'attaquant Papiss Cissé, Philippe Hinschberger a composé un onze de départ rajeuni avec, notamment Kassoum Ouattara ou encore Youssouf Assogba.

Annecy ouvre le score d'entrée

Annecy, souverain à domicile depuis des semaines a débuté la rencontre pied au plancher en ouvrant le score dès la 5e minutes. Bien décalé dans la surface de réparation et au milieu d'une défense amiénoise hésitante, Alexy Bossetti a tiré mollement mais a bien poussé le ballon au fond des filets.

Au quart d'heure de jeu, Amiens a réagi une première fois par une frappe au sol d'Antoine Léautey. Il a fallu le retour d'un défenseur haut savoyard pour empêcher l'égalisation. S'en sont suivi plusieurs corners pour les Picards mais ils n'ont rien donné malgré des reprises d'Owen Gene ou encore Janis Antiste. Le buteur, Alexy Bosseti a lui inquiété Régis Gurtner sur une tête.

Gurtner évite le pire

Annecy a ensuite continué à mettre la pression. Gaby Jean a sauté plus haut que tout le monde sur un corner mais sa tête n'était pas cadré. Mamadou Fofana s'est ensuite arraché pour contrer à deux reprises les offensives de l'équipe de Laurent Guyot. Steve Shamal, a lui tenté sa chance d'une frappe dans la surface de réparation contrée des deux pieds par Régis Gurtner. Le gardien de l'ASC a récidivé quelques secondes après lors d'une face à face avec Ibrahima Baldé.

Amiens, balloté dans tous les sens a failli encaisser un second but juste avant la pause. Steve Shamal a une nouvelle fois trouvé Régis Gurtner sur sa route avant qu'un défenseur ne repousse la seconde tentative d'Annecy. Le jeune Georges Ilenikhena est entré dès le début de la seconde période pour tenter d'apporter un peu de sang frais dans cette équipe amorphe en première période.

Un tout petit peu plus mordants en début de deuxième période, les Amiénois ont eu l'opportunité de recoller au score mais Janis Antiste s'est fait reprendre dans la surface de réparation. L'ancien Toulousain était pourtant parti seul plein axe. dans la foulée, la reprise de Mamadou Fofana a été contrée par un défenseur d'Annecy.

A la 67', Janis Antiste a de nouveau eu une occasion pour égaliser. Mais l'attaquant, après une longue course excentrée a frappé au but mais dans le petit filet. Et comme une punition, Annecy a fait le break dans la foulée. Kévin Testud, tout juste entré en jeu a trouvé Steve Shamal qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans la cage laissée vide par Régis Gurtner qui était sorti (2-0).

Un petit éclair est venu à un quart d'heure avant la fin avec une lourde frappe d'Antoine Léautey qui a malheureusement été détournée. Annecy a répliqué tout de suite avec une frappe non cadrée. Philippe Hinschberger a tenté de remuer ses troupes avec un triple changement et les entrées de Fofana, Xantippe et Degrumelle.

Et le score n'a plus bougé. Amiens, catastrophique enregistre à Annecy sa 8e défaite depuis le début de saison et doit désormais regarder vers le bas. Les Amiénois vont désormais se concentrer sur leur prochain rendez-vous en Ligue 2. Le lundi 27 février (20h45), l'ASC recevra Bordeaux, dans un duel important pour la lutte pour le podium.

