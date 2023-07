Ligue 2 : Amiens veut un effectif "plus mature" pour la prochaine saison

Quelles ambitions pour l'Amiens SC en Ligue 2 lors de la saison 2023-2024 ? Après un exercice décevant, marqué par un changement de coach et un maintien acquis seulement lors de l'avant dernière journée, le club picard veut repartir de l'avant. Et mise sur un effectif plus expérimenté pour exister dans un championnat toujours plus exigeant.

Encore 4 relégations cette saison

"On a fait évoluer notre projet", explique le directeur sportif John Williams. "L'an dernier, on avait l'effectif le deuxième plus jeune de Ligue 2, on va faire évoluer ça avec des joueurs qui sont beaucoup plus matures. Plus des joueurs qui sont en performance que des joueurs qui sont à potentiel, parce que c'est une Ligue 2 qui sera très relevée. On s'adapte à ce championnat."

Deux de ces joueurs d'expérience ont été présentés ce lundi à la Licorne. Sébastien Corchia (33 ans) arrive de Nantes où il a disputé trois saisons en Ligue 1 et joué en Europa League. "Je suis arrivé à un point dans ma carrière où je n'avais pas envie d'attendre des réponses de certains clubs et au final d'être là pour combler un effectif", explique le défenseur. A Amiens, il dit "avoir senti qu'il était souhaité. C'est un club que je vois sain, familial. C'est ce que je recherchais."

Kylian Kaïboué (24 ans) a également été présenté ce lundi. Le défenseur ou milieu de terrain polyvalent arrive de Bastia avec qui il vient de boucler une saison dans le top 5. Lui aussi a été "convaincu par le projet amiénois et le discours du coach."