Ligue 2 : Andy Carroll n'a pas fait que jouer au foot ce week-end, il a aussi visité Amiens !

Déjà comme à la maison ! Après l'écrasante victoire de sa nouvelle équipe contre Guingamp samedi, l'attaquant anglais Andy Carroll a profité du week-end pour découvrir Amiens en famille.

Accompagné de son épouse, et de ses cinq enfants, l'ancien joueur de Newcastle et Liverpool a posté des photos de famille prises au stade de la Licorne samedi soir. Sur son compte Instagram, Andy Carroll a publié une série de clichés intitulée "A night in Amiens" où l'on voit l'ex international britannique tout sourire sur le terrain après le succès contre les bretons.

Cierges allumés à la Cathédrale

Billi Mucklow, la compagne d'Andy Carroll a aussi publié quelques photos du "First week-end in Amiens" de la famille. On voit ainsi les Carroll allumer des cierges à la Cathédrale, assister aux joutes nautiques des Médiévales du quartier Saint-Leu, ou encore faire un tour de manège rue des Trois Cailloux