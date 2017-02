Ligue 2 : cette fois ne gâchez pas tout !

Pour leur troisième match en huit jours, les Lavallois vont tenter de clore cette série par un succès après un nul contre Valenciennes et une défaite à Orléans. Laval, 18e accueille le Red Star qui est quatre points plus haut.

Depuis le début du mois de janvier, les footballeurs lavallois laissent beaucoup de points en route. Et ça s'est vérifié lors des deux derniers matches. Il y avait mieux à faire que le partage des points contre Valenciennes et mardi à Orléans les Tango ont laissé échapper trois points dans les cinq dernières minutes du match. Alors cette fois contre le Red Star, les supporters espèrent bien que les Mayennais ne reproduiront pas les mêmes erreurs.

Deux changements dans l'équipe par rapport au dernier match. Les attaquants Dylan Saint-Louis et Julien Viale sortent du groupe et on note les retours de Christopher Glombard et Mana Dembélé.

Le groupe lavallois

Gardiens : Lionel Cappone, Guillaume Lesec.

Défenseurs : Kévin Afougou, Erwan Quintin, Aaron Appindangoye, Kévin Perrot, Christopher Glombard.

Milieux de terrain : Adrien Monfray, Hassane Alla, Yvan Neyou, Mathieu Coutadeur, Romain Bayard, Jordan Nkololo.

Attaquants : Yoane Wissa, Mana Dembélé, Clarck Nisikulu.

Blessés : Maxime Hautbois, Malik Couturier, Houboulang Mendes, Chris Malonga.

Absents : Modibo Dembélé, Dylan Saint-Louis, Yven Moyo (reprise) , Julien Viale, Calvin Tshilumba, Sharly Mabussi, Sacha Petshi, Nikolaos Karagiannis.