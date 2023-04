Ligue 2 : comment et pourquoi l'Amiens SC a écarté son entraîneur, Philippe Hinschberger

Philippe Hinschberger n'est plus l'entraîneur de l'Amiens SC

Les dirigeants de l'Amiens SC auraient-ils pris cette décision si Philippe Hinschberger n'avait pas frappé à leur porte ? Dimanche soir, au lendemain d'une nouvelle défaite (2-1) à Grenoble, la troisième en trois matches, le désormais ex technicien de l'ASC a demandé à "discuter avec son président. J'ai voulu alerter sur la situation, leur dire aussi que j'ai tenté le maximum avec cette équipe."

Une réunion en visioconférence s'est donc tenue dimanche soir entre Philippe Hinschberger, Bernard Joannin, John Williams le directeur sportif et Christophe Dupré, vice président du club. "Il nous a fait comprendre une certaine lassitude, une fatigue même, nous a dit qu'il était désarmé pour mener la bataille finale du maintien", raconte Christophe Dupré.

A l'issue de cette discussion, Bernard Joannin a donc tranché et signifié à Philippe Hinschberger sa "mise en réserve de l'équipe première." Un terrain d'entente a été trouvé pour que le Lorrain reste salarié du club jusqu'à la fin de son contrat en juin. "Cela a été fait en bonne intelligence, pour protéger l'institution. Ce n'est pas une décision facile à prendre", poursuit Christophe Dupré.

La décision du changement d'entraîneur a été communiquée aux joueurs en début d'après-midi, ce lundi. "Le vestiaire était un peu abattu", raconte encore Christophe Dupré. L'équipe s'est ensuite retrouvée pour un entraînement mené par un trio de remplaçants nommé par le comité directeur.

Un trio de remplaçants

En plus de l'adjoint de Philippe Hinschberger, Francis de Percin, qui reste dans le staff, la mission maintien est aussi confiée à Patrice Descamps, le directeur du centre de formation qui prend la tête du staff technique et de Julien Ielsch", ancien joueur et actuel entraîneur des U 17, explique le club dans un communiqué.

Le trio restera en place jusqu'à la fin de saison et connaît sa mission : assurer le maintien au plus vite au cours des neuf derniers matches de la saison. La tâche est aussi compliquée que le contexte est pesant. Avant la réception de Nîmes samedi Amiens n'a que six petits points d'avance sur la zone rouge.

