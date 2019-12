Ligue 2 : contre Sochaux, la Berrichonne Football veut confirmer son regain de forme

Châteauroux, France

Dans sa course pour le maintien en Ligue 2, Châteauroux s'est fixé un objectif avant les vacances d'hiver : avoir au moins 20 points au classement afin d'y croire encore. La Berri n'en est plus très loin. Les footballeurs castelroussins comptent 17 points. Une victoire contre Sochaux ce mardi permettrait de remplir le premier objectif. Depuis le mois d'octobre, la Berrichonne Football a clairement relevé la tête. Il y a encore des ratés, comme l'élimination dès le 7e tour de la Coupe de France contre Niort. Mais en championnat de Ligue 2, les Castelroussins ont battu Auxerre, Valenciennes et Le Mans.

Du mieux sur le plan offensif pour la Berrichonne Football !

La dernière victoire, c'était vendredi 29 novembre, sur la pelouse du Mans. Une victoire 2-1 qui a marqué deux grandes premières cette saison pour la Berri. Châteauroux a marqué deux buts dans la même rencontre. Ça n'était plus arrivé depuis six mois. Et pour la première fois de la saison, Châteauroux a gagné après avoir été mené au score.

Sans tirer de conclusions hâtives, cela démontre les progrès berrichons. Sur le plan offensif, la Berrichonne de Châteauroux se montre un peu plus dangereuse. D'autant que face au Mans, ce sont les attaquants Fantamady Diarra et Ilyas Chouareff qui ont marqué. Et puis, cette équipe a montré du caractère, de l'envie. Elle ne s'est pas laissée abattre après l'ouverture du score, elle a réussi à faire le dos rond.

Attention à la réaction de Sochaux

Il y a des points positifs. Mais tout n'est pas encore parfait. La Berri ne compte que deux points d'avance sur le 18e et barragiste ; et trois points d'avance sur le 19e et premier relégable. Et ce mardi soir à 21 heures, Châteauroux reçoit une équipe de Sochaux qui devrait être particulièrement motivée après deux défaites consécutives, dont une très sévère 4-0 face à Lens.