Ligue 2 - direct : suivez le match de la 24e journée entre Annecy et Amiens

Ne pas décramponner. Un mot d'escalade qui se prête bien au football pour l'Amiens SC qui se déplace à Annecy pour le compte de la 24e journée de Ligue 2. Les Picards comptent certes un match de moins après le report de la rencontre au Paris FC samedi dernier mais ils ont désormais 7 points de retard sur la deuxième place occupée par Sochaux.

"Franchement je trouve que ce n'est pas énorme", selon Iron Gomis qui commente cet écart. Le milieu de terrain qui estime que "tu gagnes deux matches et tu peux recoller en espérant que des équipes au dessus ne fassent pas de résultats. Comme ce qui s'est passé le week end dernier."

Les Amiénois sont donc confiants malgré l'absence de Mathis Lachuer et surtout celle de Papiss Cissé. L'attaquant amiénois, meilleur buteur de l'équipe est malade. Jérémy Geslin fait lui son retour dans le groupe. Face à des Hauts-Savoyards surprenants et performants à domicile, Amiens visera la victoire pour "rester au contact", explique Philippe Hinschberger.

"Surtout ne pas se faire décrocher"

Le coach, dont l'équipe n'a gagné qu'une fois en 2023 "attend juste qu'on fasse une série. Ce qui me frustre en ce moment c'est que quand on gagne un match on arrive pas à enchaîner", regrette t-il, tout en rappelant qu'Amiens s'est aussi frotté "à des gros clients."

"Si tu gagnes un match par ci, par là, tu n'avances pas", poursuit Philippe Hinschberger. "Il y a six ou sept équipes qui se rendent coup pour coup, je veux qu'on en fasse partie. Je veux qu'on joue au maximum de ce que l'on peut faire pour ne pas avoir de regret. l'objectif c'est de surtout de ne pas se faire décrocher et puis après, sortir de l'ombre."

Le coup d'envoi du match entre Annecy et Amiens sera sifflé à 19 heures. La rencontre est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie.

