Ligue 2 - Direct : suivez le match de la 29e journée de Ligue 2 entre Grenoble et Amiens

La trêve internationale est finie pour les footballeurs d'Amiens. Ils vont retrouver la ligue 2 ce samedi à Grenoble, deux semaines après une défaite qui a fait beaucoup de mal à domicile contre Rodez. L'objectif pour les Picards ce sera donc, une nouvelle fois de rebondir pour ne pas plonger au classement et pour assurer au plus vite l'opération maintien.

L'équipe de Philippe Hinschberger a glissé à la 11e place du classement et ne compte plus que 6 points d'avance sur le premier relégable, Laval. "On a quelques matches à gagner sur les dix derniers, il faut faire attention et ouvrir le parapluie de la sécurité", explique l'entraîneur amiénois.

Et Philippe Hinschberger de concéder que "c'est vrai qu'à un moment donné on avait tellement d'avance sur les places de relégables qu'on y regardait pas trop et qu'on regardait vers le haut mais maintenant, c'est clair qu'il faut faire très très attention et vite se dépêcher de gagner au moins un match pour repartir sur quelque chose de plus positif."

Pour ce déplacement en Isère, face à une équipe de Grenoble un peu moins à la peine mais pas en grande forme non plus (une victoire sur les cinq derniers matches) Amiens récupère ses internationaux. pas moins de huit joueurs étaient partis en sélection.

