Ligue 2 : encore des points qui s'envolent pour le Stade lavallois

Décidément, les adversaires direct ne réussissent pas au Stade lavallois. Les Tango ne sont pas parvenus à battre Auxerre à domicile (0-0). Ils n'ont pas saisi l'occasion de revenir à hauteur des Bourguignons au classement. Le National se rapproche.

Après Orléans (défaite 3-1), après le Red Star (1-1) et après Bourg-en-Bresse (défaite 4-2), ce quatrième match contre un concurrent pour le maintien était l'occasion de gagner enfin. Mais comme les trois autres rencontres, le Stade lavallois a laissé échapper des points, cette fois contre Auxerre. Une bonne entame, une première mi-temps convenable. Mais sans but. Et une seconde période beaucoup plus délicate. Heureusement, à défaut de victoire, les footballeurs mayennais sont parvenus à éviter la défaite.

C'est le 8e match consécutif sans victoire pour le Stade lavallois. Au classement, Laval conserve sa 19e place avec 26 points mais voit le FC Tours revenir à égalité suite à sa victoire contre Orléans (3-1). A neuf journées de la fin du championnat, il manque au moins quatre victoire aux Lavallois pour espérer disputer le match de barrage contre le 3e de National.

Feuille de match

Laval - Auxerre : 0-0. 6182 spectateurs. Arbitre : Alexandre Castro.

Laval : Cappone - Perrot, Appindangoye (Mo. Dembelé 80'), Afougou - Glombard, Alla, Coutadeur, Quintin - Bayard (Nkololo 87'), Nsikulu (Wissa 60'), Ma. Dembelé.