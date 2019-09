Ligue 2 : l'attaquant Alexis Gonçalves rejoint la Berrichonne de Châteauroux

Châteauroux, France

Le secteur offensif de la Berrichonne Football se renforce. L'attaquant Alexis Gonçalves vient de signer un contrat de deux ans. Le joueur de 22 ans évoluait jusque-là avec Toulon, en National 2. Il avait élu meilleur joueur de cette division en 2018.

C'est donc un premier renfort pour la Berri, et peut-être pas le dernier. Le marché des transferts se referme ce lundi soir, à 23h59. Et le directeur sportif de la Berri, Jérôme Leroy, avait annoncé sur France Bleu Berry qu'il souhaitait recruter deux attaquants.

Et des renforts en attaque, le club castelroussin en a besoin. Châteauroux n'a pas marqué le moindre but en six matchs de Ligue 2 et seulement un but en Coupe de la Ligue.