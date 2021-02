Ligue 2 : la Berri 18ème en fin de saison ? La prédiction du Centre International d'Etude du Sport

Un peu d'espoir pour la Berrichonne Football. La lanterne rouge de Ligue 2 se bat pour sa survie en deuxième division. Comme chaque saison, le très sérieux et réputé Centre international d'étude du sport publie le classement fictif de fin de saison dans tous les grands championnats d'Europe. Et à ce petit jeu, la Berri finirait 18ème de Ligue 2 et disputerait donc les barrages contre le troisième de National pour éviter la relégation.

La Berri terminerait la saison avec 36 points, le double que son total actuel. Prendre 18 points en 13 matchs alors que la Berri n'en a pris que 18 en 25 journées, est-ce vraiment réalisable ? On l'espère ! Cette projection se fait en tout cas grâce à une combinaison de très nombreuse statistiques : tirs cadrés, tirs tentés ou concédés dans la surface, possession de balle, passes réussies dans le camp adverse...