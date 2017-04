Ligue 2 : Laval accueille Reims avec Goudet mais sans Cappone

Avec son nouvel entraîneur, Thierry Goudet, le Stade lavallois accueille Reims, 5e de Ligue 2 demain soir à Le Basser. Les Mayennais sont derniers et n'ont plus que six matches pour espérer se sauver.

L'enthousiasme et l'envie du Mayennais Thierry Goudet suffiront-ils à faire la différence ? Les Lavallois ont 4 points de retard sur la 18ème place, synonyme de barrage. Et si les Tango n'ont remporté que quatre matches depuis le début de saison, ils vont devoir en remportant presque autant lors des six dernières journées de championnat.

Pour ce match à domicile contre une équipe de Reims que Laval avait battu à l'extérieur lors du match aller (2-0), l'entraîneur Thierry Goudet est privé du gardien Lionel Cappone, touché à la hanche. Le défenseur gabonais Aaron Appindangoye est toujours indisponible et Julien Viale est touché. Par ailleurs, le défenseur Christopher Glombard, transféré de Reims au mercato, ne peut pas jouer ce match en raison d'un accord. Thierry Goudet a choisi de ne pas retenir des joueurs comme Nkololo ou Moyo.

Le groupe lavallois

Gardiens : Guillaume Lesec, Maxime Hautbois.

Défenseurs : Erwan Quintin, Kévin Perrot, Kévin Afougou, Malik Couturier, Thomas Parada.

Milieux de terrain : Hassane Alla, Chris Malonga, Mathieu Coutadeur, Romain Bayard, Modibo Dembele.

Attaquants : Yoane Wissa, Mana Dembele, Dylan Saint-Louis, Clarck Nsikulu.

Blessés : Julien Viale, Lionel Cappone, Aaron Appindangoye.

Non-retenus : Adrien Monfray (reprise), Houboulang Mendes (reprise), Sacha Petshi, Christopher Glombard, Yven Moyo, Sharly Mabussi, Nikolaos Karagiannis, Jordan Nkololo, Yvan Neyou.