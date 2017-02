Ligue 2 : Laval a encore tout gâché

En concédant le nul sur sa pelouse face au Red Star (1-1), le Stade lavallois a encore laissé échapper des points. Bilan de cette semaine à trois matches : aucun victoire, deux nuls et une défaite. Le club mayennais s'enfonce au classement.

Tout avait bien débuté pour les Lavallois. Une première période maitrisée comme face à Valenciennes et à Orléans. Et concrétisée au tableau d'affichage par le but d'Adrien Monfray après un quart d'heure de jeu. Une reprise de la tête sur le 6e corner de Mathieu Coutadeur. Pour bien faire, il fallait "tuer" le match. Ce qui semblait être le cas à la demi-heure de jeu lorsque Romain Bayard envoie le ballon au fond des filets. Mais l'arbitre assistant lève son drapeau pour signaler un hors-jeu de position. Une première décision arbitrale que l'entraîneur lavallois Marco Simone ne comprend pas : "il y a la règle du joueur qui peut gêner. Il y avait Kévin Afougou mais il ne gênait pas. Et en plus, la frappe de Bayard est détournée par un adversaire donc ce n'est pas un but de Bayard mais un but contre son camp du Red Star. Et dans ce cas, le hors-jeu est annulé. Donc je constate qu'il y a une erreur de l'arbitre."

Un pénalty non sifflé pour Laval

Et ce n'est pas la seule. Car juste après l'égalisation des Franciliens à dix minutes de la fin du match, Kévin Perrot est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre ne siffle pas pénalty (ce qui aurait été le 3e en trois matches pour Laval) alors que "tout le monde l'a vu" selon Adrien Monfray. "C'est évident que l'arbitre s'est trompé. Cela fait deux erreurs et ça nous pénalise beaucoup" a estimé Marco Simone.

Au classement, le Stade lavallois perd encore une place, 19e avec 23 point car Auxerre passe devant après avoir créé la surprise en battant le leader Brest, 3-1. Dans huit jours, Laval jouera à Sochaux, actuel 10e.

Feuille de match

Laval - Red Star : 1-1 (mi-temps : 1-0). 4465 spectateurs. Arbitre : Romain Delpech.

Buts pour Laval : Monfray (16') ; pour le Red Star : Keita (80').

Laval : Cappone - Perrot, Monfray, Afougou - Glombard, Coutadeur, Alla, Quintin (Appindangoye 69') - Bayard (Neyou 64'), Nsikulu, Nkololo (Wissa 87').