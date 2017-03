Ligue 2 : Laval reste dernier après une nouvelle déconvenue

En concédant le nul (1-1) à domicile contre l'AC Ajaccio, le Stade lavallois a encore perdu deux points. Surtout que les footballeurs mayennais ont eu les occasions pour prendre l'avantage. La situation se complique encore un peu plus.

Les matches se suivent, se ressemblent et amènent toujours aux mêmes conclusions pour le Stade lavallois. Des occasions non concrétisées, des erreurs défensives qui coûtent chères et des points qui s'envolent journée après journée. Pourtant, encore une fois, Laval parvient à ouvrir le score. Une très belle frappe lointaine de Mathieu Coutadeur. Mais on le sait bien avec le Stade lavallois, ce n'est pas gage de réussite. La preuve, deux minutes après, les Corses égalisent profitant à 100% d'une erreur de la défense mayennaise et d'une mésentente avec le gardien.

La seconde période est triste pendant plus de trente minutes. Peu d'occasions, quelques éclats dans la nuit. Comme en première période, c'est Yoane Wissa qui se met en évidence. Mais soit ce n'est pas cadré, soit le gardien corse Riffi Mandanda sort la parade adéquate. Dans les dernières secondes, au delà même tu temps additionnel, Wissa a encore la possibilité de marquer. Mais sa reprise passe au-dessus.

C'est le 10e match consécutif sans victoire pour le Stade lavallois avec 7 points seulement pris sur les dix dernières journées.

Une occasion ratée de quitter la dernière place

Avec les défaites d'Auxerre et d'Orléans, le Stade lavallois avait un bon coup à jouer lors de cette 31ème journée. Un succès aurait permis aux Mayennais de grimper à la 18e place, celle qui offre les barrages. Laval reste 20e avec 27 points à deux points des barrages et quatre de la 17e place. Le prochain match conduira les Tango au Havre, 9e de Ligue 2. Et la suite du calendrier n'a pas de quoi rassurer des Lavallois...

La Feuille de match

Laval - AC Ajaccio : 1-1 (mi-temps : 1-1). 5239 spectateurs. Arbitre : William Lavis.

Buts pour Laval : Coutadeur (20') ; pour Ajaccio : Madri (22').

Avertissement pour Laval : Perrot (63').

Laval : Cappone - Perrot, Appindangoye, Afougou - Glombard (Viale 86'), Coutadeur, Alla, Mabussi - Nkololo (Saint-Louis 66'), Wissa, Moyo (Bayard 57').