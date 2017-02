Ligue 2 : Laval veut enchaîner contre Valenciennes

Invaincu en championnat en 2017, le Stade lavallois compte bien poursuivre cette série positive avec la réception de Valenciennes ce vendredi soir. les Nordistes occupent la 13e place du championnat de Ligue 2.

Les footballeurs mayennais sont sur une série de cinq matches sans défaite. Victorieux à domicile contre Troyes il y a deux semaines, ils espèrent ne pas s'arrêter en si bon chemin. Pour ce match de la 23e journée de Ligue 2, l'entraîneur du Stade lavallois enregistre le retour de blessure de Romain Bayard et celui du défenseur central Aaron Appindangoye. Marco Simone a aussi appelé l'une des deux dernières recrues du mercato, l'attaquant Mana Dembelé. En revanche, Yvan Neyou n'a pas été retenu. Par rapport au déplacement en Corse, Sharly Mabussi et Sacha Petshi sortent du groupe.

L'attaquant Julien Viale est touché au genou et le Congolais Chris Malonga s'est fait opérer aujourd'hui du ménisque.

Le groupe lavallois

Gardiens : Lionel Cappone, Guillaume Lesec.

Défenseurs : Kévin Afougou, Erwan Quintin, Aaron Appindangoye, Kévin Perrot, Christopher Glombard.

Milieux de terrain : Adrien Monfray, Hassane Alla, Mathieu Coutadeur, Romain Bayard, Jordan Nkololo, Clarck Nisikulu.

Attaquants : Dylan Saint-Louis, Yoane Wissa, Mana Dembélé.

Blessés : Maxime Hautbois, Malik Couturier, Houboulang Mendes, Yven Moyo, Chris Malonga, Julien Viale.

Absents : Modibo Dembele, Calvin Tshilumba, Sharly Mabussi, Sacha Petshi, Nikolaos Karagiannis, Yvan Neyou.