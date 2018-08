Le Havre, France

On ne s'est pas ennuyé ce vendredi soir au Stade Océane du Havre mais il manquait clairement des buts. Même un aurait suffit, pour une équipe ou pour l'autre. Clermont attendait sa première victoire de la saison et le HAC sa première victoire à domicile, devant son public. Il y a bien eu ce 2-0 en Coupe de la Ligue mardi, face à Bourg-en-Bresse devant plus de 2 000 spectateurs. Mais pour un match de Ligue 2, c'était plus compliqué que ça ce vendredi soir.

Une 1ère mi-temps maîtrisée par le HAC

La rencontre a plutôt bien débutée pour les havrais avec Medhi Jeannin, le portier clermontois, qui se loupe suite à un corner de Bazile et qui relâche le ballon. Cette bourde aurait pu profiter à un renard des surfaces mais finalement les joueurs du Havre n'en profitent pas.

Les Ciel et Marine se procurent ensuite quelques occasions, notamment une belle passe en profondeur d'Alexandre Bonnet pour Assifuah mais ce dernier est signalé hors-jeu alors qu'il se présentait seul face à Jeannin. "Pour ma part, j'ai des choses vraiment intéressantes en première mi-temps, même si tout n'a pas été bon", affirmait le coach du Havre, Oswald Tanchot, en fin de rencontre.

Oswald Tanchot reconnaît une 2ème mi-temps moyenne mais retient des choses positives de la 1ère © Radio France - Alexandre Frémont

Les 22 acteurs rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0, sans tirs côté clermontois.

Une 2ème période de rêve pour Clermont

On ne sait pas quel discours a tenu Pascal Gastien, l'entraîneur du Clermont Foot à ses joueurs pendant la pause, mais ils reviennent plus déterminés que jamais sur la pelouse. Ils enchaînent plusieurs occasions chaudes, notamment quelques face à face contrés par des havrais bien placés. "En 1ère mi-temps on a joué comme en 2ème sauf qu'on a perdu des ballons un peu bête qu'on ne devait pas perdre", détaille Pascal Gastien, et souligne le fait qu'il manque encore un peu de finition dans son équipe : "La dernière passe n'était pas tout à fait juste et surtout on a deux ou trois situations de contre où on ne joue pas dans les pieds d'Honorat (le numéro 9 clermontois) alors qu'il aurait pu filer au but. On a aussi 13 frappes et on en a cadrée qu'une seule, c'est pas d'une énorme adresse".

Pascal Gastien, coach de Clermont, ravi de cette deuxième période © Radio France - Alexandre Frémont

Tout n'était pas parfait certes mais ce sont bien les joueurs du Clermont Foot qui se sont montrés les plus dangereux en seconde période. Dans le camp adverse, on a même senti un peu de maladresse au milieu de terrain et devant. Une mi-temps à oublier donc pour Alexandre Bonnet, le capitaine du HAC : "On se doit de faire plus, de prendre davantage de points. Après on est tombé contre une belle équipe qui nous a fait exploser physiquement en deuxième période, mais il faut qu'on se concentre plus pour faire mieux offensivement et avoir ce déclic pour se créer plus d'occasions".

Un 0-0 au final qui fait les affaires du HAC car il est toujours invaincu en championnat et celles de Clermont qui "met fin à l'hémorragie des deux derniers matchs où on prend sept buts", sourit Pascal Gastien.

Prochain match pour les havrais vendredi prochain à l'extérieur face à Brest. Il faudra donc attendre encore un peu pour offrir une victoire aux supporters du Stade Océane.