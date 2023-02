Ligue 2 : le match entre le Paris FC et Amiens est reporté

Rebondissement de dernière minute pour Amiens en ligue 2. La Ligue de Football Professionnel annonce ce vendredi après-midi que le match de la 23e journée de championnat entre le Paris FC et l'Amiens SC est reporté.

ⓘ Publicité

La décision a été prise par la Commission des compétitions après une visite d'un délégué de la Ligue à Charlety, stade omnisport du XIIIe arrondissement de Paris, à la pelouse abîmée. "La pelouse du stade Charlety est dans un état inacceptable", affirmait en début d'année Frédéric Hébert, directeur sportif du Paris FC, en renvoyant la balle sur la mairie de Paris, propriétaire de l'infrastructure.

En plus des équipes masculine et féminine du PFC, le Paris 13 Atletico (National) évolue cette saison à domicile à Charlety. "La présence de nos équipes rendait impossible l'accueil d'une 3e équipe. C'est malheureusement la décision qui a été prise et qui contribue aujourd'hui à avoir une pelouse dans un tel état", faisait remarquer Frédéric Hébert début janvier sur le site Internet du club.