Le match de la 28è journée de Ligue 2 entre Lens et Orléans se jouera bien, ce lundi soir, mais à huis clos, en raison de l'épidémie de coronavirus. La préfecture du Pas-de-Calais fait état d'une "directive nationale" pour justifier cette décision.

Ligue 2 : le match entre Lens et Orléans se tiendra à huis clos

La décision était très attendue des supporters sang et or, elle a fini par tomber ce lundi en fin de matinée : la rencontre de la 28è journée de Ligue 2 entre Lens et Orléans se tiendra bien, à 20h45, au stade Bollaert-Delelis. Mais les tribunes resteront vides : le match se jouera à huis clos, en application d'une "directive nationale".

Cette décision intervient au lendemain de l'annonce, par le ministre de la Santé, de l'interdiction de tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes.

Dans un premier temps, la décision de jouer le match dans des conditions normales avait été prise, mais finalement les directives ont évolué.