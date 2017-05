Ligue 2 : le Stade lavallois achève son calvaire

Cette saison 2016/2017 a été un long chemin de croix pour le Stade lavallois. Seulement cinq victoires au compteur et un championnat que les Tango terminent par cinq défaites de rang. On le sait depuis 15 jours, Laval évoluera en National 1 la saison prochaine.

Pour son dernier match en Ligue 2, le Stade lavallois a été battu sur sa pelouse par Nîmes, 2-1. Pourtant, encore une fois, Laval avait ouvert le score (Wissa, 28e). Mais les Nîmois ont égalisé puis pris l'avantage en fin de match. Un classique cette saison. Un dernier match (sous la pluie) à l'image de la saison.

30 points en 38 matches

Le Stade lavallois, et on le savait déjà, termine donc à la dernière place du championnat. Une première dans l'histoire professionnelle du club. Le bilan est maigre : 5 victoires, 15 nuls, 18 défaites ; 30 points seulement (à 8 points du barragiste Orléans), soit une moyenne de 0,79 point par match. Laval termine moins bonne équipe à domicile, loin derrière le Red Star ; 18e équipe à l'extérieur ; 19e attaque et 14e défense de Ligue 2.

Quel avenir pour Thierry Goudet ?

La saison prochaine, le Stade lavallois évoluera en National 1. Un championnat que les Mayennais ont enduré durant trois saisons (de 2006 à 2009). Avec quel président ? Philippe Jan qui sera nommé lundi. Quel entraîneur ? peut-être Thierry Goudet qui attend de rencontrer le nouveau président. Et avec quels joueurs ? une grosse partie des joueurs de l'équipe est en fin de contrat. C'est Jean Costa, lui aussi de retour, qui aura la lourde et importante tâche de trouver les joueurs capables d'évoluer dans ce championnat National, si spécifique. Les choses devraient commencer à avancer dans le courant de la semaine prochaine avec notamment la formation du nouveau directoire du Stade lavallois. Et il ne faudra pas se louper, car au club comme en dehors, tout le monde parle d'une remontée rapide en Ligue 2...

La feuille de match

Laval - Nîmes : 1-2 (mi-temps : 1-0). 4 576 spectateurs. Arbitre : Olivier Thual.

Buts pour Laval : Wissa (28') ; pour Nîmes : Thioub (57'), Savanier (87' s.p).

Avertissement pour Laval : Glombard (45').

Laval : Cappone - Afougou, Glombard, Couturier (Mendès, 83'), Karagiannis - Alla, Malonga, Neyou - Nsikulu (Saint-Louis, 77'), Wissa, Mayela (Mo. Dembelé, 66').