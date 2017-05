Ligue 2 : le Stade lavallois à quitte ou double contre Tours

Deuxième match dans la semaine pour le Stade lavallois. Et après un déplacement à Lens, les Tango accueillent le FC Tours ce vendredi soir. La victoire est plus que souhaitable. Car dans le pire des scénarios, Laval peut être relégué dès l'issue de cette 36e journée de Ligue 2. Attention danger !

Pas la peine de faire un dessin, l'avenir du Stade lavallois ne tient plus qu'à un fil. Une victoire demain soir contre Tours et tout reste possible pour le maintient. En revanche, en cas de défaite du Stade, conjugué aux succès d'Orléans à Reims et du Red Star à Valenciennes, alors la défaite serait inéluctable. Mais il y a un match à jouer. "Il faut positiver" dit encore et toujours Thierry Goudet. Les Lavallois n'ont gagné qu'un seul de leurs quatorze derniers matches. Pour autant, les joueurs savent qu'ils ont trois finales à disputer (contre Tours, à Amiens et contre Nîmes).

Du changement dans l'équipe

Pour ce second match de la semaine, l'entraîneur Thierry Goudet va procéder à trois changements. Le défenseur latéral gauche, Erwan Quintin sera remplacé par Sharly Mabussi. Chris Malonga sera titulaire en lieu et place de Romain Bayard et enfin Yoanne Wissa, de retour de suspension, sera de retour à la pointe de l'attaque à la place de Clarck Nsikulu.

Laval / Tours, coup d'envoi à 20 heures au stade Francis Le Basser où près de 9000 spectateurs sont attendus !

Le groupe lavallois

Gardiens : Lionel Cappone, Maxime Hautbois.

Défenseurs : Erwan Quintin, Kévin Perrot, Kévin Afougou, Christopher Glombard, Sharly Mabussi.

Milieux de terrain : Hassane Alla, Chris Malonga, Mathieu Coutadeur, Romain Bayard, Modibo Dembelé.

Attaquants : Dylan Saint-Louis, Clarck Nsikulu, Yoane Wissa, Yvan Neyou.

Blessés : Mana Dembelé, Adrien Monfray, Jordan Nkololo, Julien Viale.

Non-retenus : Guillaume Lesec, Sacha Petshi (malade), Houboulang Mendes , Yven Moyo, Aaron Appindangoye (reprise), Malik Couturier (reprise).