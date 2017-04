Ligue 2 : le Stade lavallois reste en vie après son exploit contre Reims

Le champagne a du couler à flot dans les vestiaires du Stade lavallois. Car les Tango ont réussi un véritable exploit : battre Reims, 5e de Ligue 2 sur le score incroyable de 5 buts à 2. Laval était pourtant mené 2-0 au bout de 26 minutes.

Quel match ! Ca fait très longtemps que les spectateurs de Le Basser n'avaient pas vécu une telle soirée. Sept buts dans un match et un score à l'avantage des Lavallois. Laval et son nouveau entraîneur Thierry Goudet sont parvenus à décrocher leur cinquième succès cette saison. Au terme d'une soirée mémorable et d'un scénario incroyable puisque l'équipe mayennaise était menée 2-0 après seulement 26 minutes de jeu (premier but encaissé au bout d'une minute trente seulement !).

Hautbois arrête un pénalty !

C'est le capitaine Hassane Alla qui remet son équipe dans le coup en réduisant le score suite à un coup franc tiré au ras du sol. Au retour des vestiaires, alors que Reims est virevoltant, Laval concède un pénalty après une faute de Perrot dans la surface. Mais Maxime Hautbois (qui remplaçait Cappone, blessé) arrête la frappe de Rémi Oudin ! C'est le tournant du match. Ensuite, Bayard égalise (2-2) en marquant son premier but en Ligue 2 avec Laval. Puis Alla transforme un pénalty (son troisième cette saison). Pour la première fois, le Stade lavallois mène (3-2) et Reims n'y est plus. La suite n'est que spectacle et régal. Un centre de Saint-Louis est poussé au fond des filets par le malheureux Weber (4-2). Et dans le temps additionnel, Wissa, très en vue et précieux, est enfin récompensé en marquant son premier but sous le maillot lavallois (5-2).

Laval revient à 1 point du 18e

Ce qui signifie que les Laval, 19e attaque de Ligue 2, est parvenu à marquer cinq buts à la 2e défense du championnat. Il y a parfois dans le football, des choses qui ne s'expliquent pas. On retiendra également que le Stade lavallois a pris six points (2 victoires) contre cette seule équipe de Reims. Et que les Rémois ont en quelque sorte fait les frais du changement d'entraîneur puisque Marco Simone venait d'arriver lors du succès de Laval à Reims.

Le @stadelavallois réalise l'exploit en battant Reims 5-2 après avoir été mené 2-0 ! #FBsport pic.twitter.com/Bl3yTiHTIg — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) April 14, 2017

Au classement, le Stade lavallois reste dernier mais revient à 1 point d'Orléans, 18e et barragiste. L'équipe Tango est encore en vie dans ce championnat de Ligue 2 et tout est encore possible à cinq journées de la fin du championnat. Vendredi prochain, Laval jouera de nouveau à domicile avec la réception de Strasbourg.

La feuille de match

Laval - Reims : 5-2 (mi-temps : 1-2). 5144 spectateurs. Arbitre : Romain Lissorgue.

Buts pour Laval : Alla (31', 75' s?p), Bayard (55'), Weber (77' csc), Wissa (90'+1) ; pour Reims : Chavarria (2'), Kyei (26').

Avertissement pour Laval : Couturier (35'), Wissa (38').

Laval : Hautbois - Perrot, Couturier (Afougou 39'), Parada, Quintin - Alla, Coutadeur - Saint-Louis, Bayard (Mo. Dembelé 78'), Nsikulu (Ma. demeblé 55'), Wissa.