Ligue 2 : le Stade lavallois retrouve Le Basser

Après deux déplacements (Avranches en Coupe de France et Niort en Ligue 2), le Stade lavallois va retrouver son stade Le Basser pour y disputer son premier match de l'année 2017. La réception de Troyes, 7e du championnat.

Le Stade lavallois, moins bonne équipe de Ligue 2 à domicile, va tenter de remporter son deuxième succès à Le Basser. Pour l'instant, les Tango ont disputé deux matches en 2017 et n'en ont gagné aucun. Mais si la prestation des Mayennais a beaucoup déçu à Avranches, le match de Niort a été beaucoup plus encourageant. Il faudra non seulement confirmer ce soir contre Troyes mais surtout ne pas se faire surprendre en défense et encaisser des buts évitables.

L'imbroglio Koné

En pleine période de mercato hivernal, il y les recrues lavalloises et puis aussi les éventuels départs. L'attaquant Seydou Koné, qui ne rentre pas vraiment dans les plans, était en discussion avec un club de Dubaï. Son départ était même acté selon les dirigeants du Stade lavallois qui pensaient se libérer d'un salaire pou recruter un nouvel attaquant. Sauf que les choses ne seraient pas aussi simples. Le transfert aurait capoté et l'avenir de Seydou Koné - qui n'a pas marqué un seul but en Ligue 2 cette saison - est pour l'instant incertain.

Toujours dans le cadre du mercato, le milieu de terrain lavallois Gabriel Etinof devrait être prêté dans un club de National jusqu'à la fin de saison.

Le groupe lavallois

On note la présence dans le groupe des trois recrues du mercato hivernal : Christopher Glombard (qui sera certainement titulaire pour remplacer Romain Bayard, blessé), Sacha Petshi et Jordan Nkololo.

Gardiens : Lionel Cappone, Guillaume Lesec.

Défenseurs : Kévin Afougou, Erwan Quintin, Kévin Perrot, Sharly Mabussi, Christopher Glombard.

Milieux de terrain : Adrien Monfray, Hassane Alla, Mathieu Coutadeur, Sacha Petshi, Calvin Tshilumba, Jordan Nkololo.

Attaquants : Alassane N'Diaye, Clarck Nisikulu, Dylan Saint-Louis.

Blessés : Maxime Hautbois, Romain Bayard, Malik Couturier, Houboulang Mendes, Yven Moyo.

Absents : Aaron Appindangoye (sélection), Modibo Dembele, Seydou Koné, Nikolaos Karagiannis, Gabriel Etinof, Chris Malonga, César Zeoula, Julien Viale.