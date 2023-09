Ligue 2 : le tacle du président de Dijon à son ex entraîneur Omar Daf, aujourd'hui à Amiens

Omar Daf est désormais loin de la Bourgogne, où il a entraîné Dijon la saison dernière avant d'être remercié au printemps dernier. Le Sénégalais est le coach de l'Amiens SC depuis juin dernier mais ses oreilles ont du siffler ce lundi soir.

"Dijon s'est endormi la saison dernière"

Olivier Delcourt, président du DFCO qui est descendu en National était l'invité de France Bleu Bourgogne, et il a adressé quelques vives critiques à l'égard de son ancien entraîneur. "L'année dernière j'ai une équipe qui s'est endormie, alors qu'à l'époque, quand j'ai recruté Omar Daf, tout le monde était unanime et très content. Mais au bout de cinq, six matches ça s'est effondré, tout le monde s'est un peu endormi, moi le premier. Et au final, aujourd'hui on est en National."

A la question, "en voulez-vous à Omar Daf ?", Olivier Delcourt répond du tac au tac, "je ne lui en veux pas, enfin si je lui en veux quand même." Et Olivier Delcourt de commenter le bon début de saison d'Amiens en Ligue 2 avec Omar Daf.

Olivier Delcourt est-il surpris de la réussite d'Omar Daf à l'ASC ? "Il est dans un nouveau club, avec un nouveau staff, des nouveaux joueurs. Comme disait Lafesse, paix à son âme, pourvu que ça dure", glisse le président bourguignon toujours très amer de la relégation de son club.

Mais Olivier Delcourt ajoute aussi, en tempérant un peu son propos qu'il ne "souhaite pas de mal", à Omar Daf. "Je ne suis pas jaloux de la réussite des autres. Maintenant j'aurais préféré qu'il réussisse à Dijon."