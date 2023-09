Ligue 2 : les premiers mots d'Andy Carroll, nouvel attaquant de l'Amiens SC

Un sourire ultra brigth, le pouce levé quand il prend la pose pour les photos, Andy Carroll le clame, il est "très content d'être à Amiens." Et il a beaucoup apprécié l'ambiance de la Licorne samedi dernier. "C'était un super week-end, je ne m'attendais pas à une telle ambiance. L'équipe a été brillante et les supporters encore plus."

ⓘ Publicité

Le choix d'Andy Carroll et le pari amiénois ont surpris et fait le buzz. "On ne l'a pas fait venir pour faire un coup", se défend John Williams, le directeur sportif de l'ASC. "S'il est chez nous c''est parce que c'est un très bon footballeur, un choix sportif et puis aussi parce qu'il va nous apporter toute son expérience", insiste John Williams.

Andy Carroll a été présenté en même temps que Franck Boya et Maxime Do Couto Texeira © Radio France - François Sauvestre

Reste qu'Amiens s'est offert une belle visibilité en cette fin de mercato. Andy Carroll lui explique qu'il avait "plusieurs options en Angleterre ou à l'étranger mais que le discours des dirigeants et sa visite des installations avant de signer l'ont convaincu."

Très à l'aise dans ses premiers pas amiénois, l'ancien joueur de Liverpool, Newcastle et de l'équipe nationale anglaise arrive aussi en Picardie avec des ambitions. "Je pense que tout le monde veut gagner des matches et jouer la montée. C'est mon objectif aussi."

loading