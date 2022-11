Troisième défaite de suite en Ligue 2 pour Amiens qui s'incline (2-1) à Pau

Jamais deux sans trois. L'expression s'est malheureusement appliquée pour Amiens ce samedi à Pau. Après Nîmes et Saint-Etienne, c'est à Pau que les Picards se sont inclinés 2-1 face aux Béarnais. Le réveil tardif et la réduction du score d'Hassane bandé n'ont pas suffit.

Amiens cueilli à froid

Privé de Gaël Kakuta (blessé au mollet), Philippe Hinschberger a en revanche pu compter sur les retours de Régis Gurtner ou Antoine Léautey, absents du 7e tour de Coupe de France à Chambly . Dans ce match piège, Amiens a été cueilli à froid. Sur un centre dans la surface de réparation, Mons Bassouamina a repris le ballon acrobatiquement pour ouvrir le score au bout de 4 minutes seulement (1-0).

Formose Mendy, d'une frappe de 25 mètres a tenté une réaction. Mais le tir du Sénégalais a manqué le cadre de peu. Bousculés dans les duels, à l'image de Jérémy Gelin ou Formose Mendy, Amiens a plus subi dans les vingt premières minutes de la rencontre. Ils ont même montré quelques signes de fébrilité avec des fautes ou des erreurs défensives comme celle d'Antoine Léautey qui a provoqué une grosse occasion avec une frappe de Steeve Beusnard.

Gurtner stoppe un penalty

Et Pau a continué d'exploiter les failles Picardes. A la 25e, après un corner, Mamadou Fofana a touché le ballon du bras dans la surface de réparation. Eric Wattelier n'a pas hésité à siffler un penalty. Et comme contre Dijon, dernière victoire d'Amiens en Ligue 2 (2-1), Régis Gurtner a stoppé le tir d'Erwin Koffi. Et ce fait de jeu marquant a semblé réveiller les joueurs de Philippe Hinschberger. Tolu a placé une belle tête détournée par Alexandre Olilero.

Cinq minutes avant la pause, ce même Tolu, d'une frappe puissante a failli égaliser. Mais, d'une parade du pied, Alexandre Olliero a détourné le tir du Nigérian. C'est donc Pau qui est reparti aux vestiaires avec l'avantage. Et alors qu'on pouvait attendre une réaction d'Amiens d'entrée, ce sont les Pyrénéens qui ont obtenu la première occasion de la deuxième période avec un coup franc qui n'a rien donné.

Pau double la mise

Trop tendres, peu inspirés, les joueurs de Philippe Hinschberger se sont agacés et ont été punis à la 65e. Sur un magnifique centre tir venu de la droite, Jean-Lambert Evan's a lobé et trompé Régis Gurtner (2-0). A vingt minutes de la fin, Philippe Hinschberger a procédé à plusieurs changements. Ange Chibozo et Hassane Bandé sont entrés notamment.

Hassane Bandé entretient l'espoir.

Et c'est cette doublette, dans les dix dernières minutes qui a réduit le score. Ange Chibozo a d'abord provoqué la défense béarnaise pour centrer. Et Hassane Bandé a été le plus prompt pour couper la trajectoire et pousser le ballon au fonds des filets d'Alexandre Olliero (2-1). Formose Mendy aurait pu, dans la foulée égaliser d'une très lourde frappe sans un arrêt du gardien de Pau. Jérémy Gelin, d'une reprise dans la surface a lui aussi eu une occasion d'égaliser.

Mais malgré ces tentatives, Amiens n'est pas parvenu à recoller et s'incline pour la troisième fois de suite en Ligue 2. L'ASC glisse à la 6e place de Ligue 2.

Il reste désormais un match de championnat à Amiens avant la trêve internationale. Les joueurs de Philippe Hinschberger recevront Rouen-Quevilly le samedi 12 novembre au stade de la Licorne.