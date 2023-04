Ligue 2 : près de 40.000 euros d'amende pour les Chamois Niortais sanctionnés sur le statut du nouveau coach

La commission fédérale des éducateurs et entraîneurs a tranché : Bernard Simondi ne peut être considéré comme l'entraîneur des Chamois Niortais. Il n'a pas « répondu aux obligations prévues dans l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut". L'article 1 stipule notamment que tout entraîneur a pour tâche la préparation physique, la formation, l'entraînement technique et tactique, la planification et la conduite des événements...

La commission précise aussi que "M. Oumar Tchomogo a exercé de manière non réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le BEPF ou de dérogation en ce sens." "De ce fait, la Commission décide de pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation d’une amende de 12.500 euros par match disputé en situation irrégulière". La sanction englobe les trois derniers matches de Niort. Soit un total de 37.500 euros.

Et la commission prévient. Si la situation n'évolue pas, l'addition sera plus lourde. Elle dépassera les 100.000 euros si le club ne se remet pas dans les clous d'ici la fin du championnat. La direction des Chamois Niortais a fait savoir qu'elle ferait appel de cette décision.

Vers une descente en R1 pour la réserve ?

Les sanctions ne concernent pas uniquement l'équipe professionnelle. La réserve des Chamois a également été épinglée. Le directeur du centre de formation Franck Azzopardi s'est retrouvé sur le banc lors des deux dernières journées de N3. Une extension de ses fonctions qui n'a pas été validée par les instances.

La réserve écope de 680 euros d'amende et, plus embêtant, d'un retrait de deux points au classement. Dans la zone rouge et à la lutte pour le maintien, les espoirs des Chamois voient avec cette sanction l'écart avec le premier non relégable (Lège-Cap-Ferret) passer à 3 points. Même avec un match en retard, la fin de saison sera chaude. À tous les étages.