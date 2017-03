Ligue 2 : Quintin de retour dans l'équipe

Déplacement à Clermont au programme du Stade lavallois pour la 28e journée de Ligue 2. Les Mayennais, qui n'ont plus gagné depuis 6 matches, sont avant-derniers du classement. De son côté, Clermont (14e) a mis fin à une mauvaise série en s'imposant à Strasbourg le week-end dernier.

C'est un groupe de 18 joueurs pour 16 noms sur la feuille de match qui est parti en début d'après-midi direction l'Auvergne et ses volcans endormis. Marco Simone veut se laisser du choix jusqu'au dernier moment. Et pour ce déplacement, le club lui a accordé cette faveur (cela fait une chambre d'hôtel en plus).

On note donc le retour de blessure du latéral gauche Erwan Quintin. L'ancien Vannetais devrait surement retrouver sa place de titulaire. Deux autres joueurs sont convoqués après une longue absence : les deux milieux de terrain Modibo Dembelé et Sacha Petshi. Depuis le 1er janvier, Dembelé n'a joué qu'une heure en Coupe de France à Avranches et Petshi (recrue du mercato hivernal) n'a été retenu que deux fois et a joué 8 minutes seulement au Gazélec Ajaccio.

Bayard blessé

Du côté des absences, celle de Romain Bayard. Non retenu pour la réception de Bourg en Bresse, le milieu offensif s'est blessé lors du match avec la réserve lavalloise samedi dernier. L'infirmerie a vu partir Maxime Hautbois et Malik Couturier mais conserve Chris Malonga et Julien Viale.

Le groupe lavallois

Gardiens : Lionel Cappone, Guillaume Lesec.Défenseurs : Kévin Afougou, Adrien Monfray, Aaron Appindangoye, Erwan Quintin, Kévin Perrot, Sharly Mabussi, Christopher Glombard.

Milieux de terrain : Hassane Alla, Mathieu Coutadeur, Sacha Petshi, Jordan Nkololo, Modibo Dembele.

Attaquants : Yoane Wissa, Mana Dembélé, Clarck Nisikulu, Dylan Saint-Louis.

Blessés : Houboulang Mendes, Julien Viale, Romain Bayard, Chris Malonga.

Choix : Malik Couturier (reprise), Maxime Hautbois (reprise), Calvin Tshilumba, Nikolaos Karagiannis, Yvan Neyou, Yven Moyo.