Ligue 2 : Tours bouscule le leader Brest avec un match nul 1-1

Les footballeurs tourangeaux ont décroché le match nul 1-1 ce vendredi soir en Bretagne face à Brest, en tête du championnat de Ligue 2 en cette 32ème journée.

Les Tourangeaux reviennent de Bretagne avec un joli match nul 1-1 face à Brest, le leader de la Ligue 2. Les joueurs du TFC, 16e au classement, ont réussi à résister, poursuivant ainsi leur belle série de six matchs sans défaite. 23 points séparent pourtant les deux équipes.

"Peut-être que Brest a été surpris"

Brest-Tours (1-1), le 7 avril 2017. © Maxppp - Nicolas Créach

Brest a ouvert le score à la 12e minute (but de Maupay), avant l'égalisation de Tours trois minutes plus tard grâce à Bouanga.

Maupay ouvre le score pour Brest à la 12e minute. © Maxppp - Nicolas Créach

Avant l'égalisation de Tours par Bouanga à la 15e minute de jeu. © Maxppp - Nicolas Créach

L'entraîneur du TFC Gilbert Zoonekynd se félicite de la belle résistance de son équipe : "C'est positif, ça nous permet de rester encore la tête hors de l'eau. On a un collectif qui a pris de la confiance en soi et qui maintenant entreprend, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Peut-être que Brest en a été surpris, en tout cas on a décidé de jouer notre jeu. C'est dommage d'encaisser ce but sur une touche, il n'y a pas grand danger au départ c'est une faute d'inattention. Le fait d'être revenu au score ici montre aussi le caractère de cette équipe."

Tours, Auxerre et Orléans au coude-à-coude

Parmi les autres résultats, ceux des concurrents directs des Tourangeaux pour le maintien : Orléans a battu Bourg en Bresse 1-0, Auxerre a renversé Amiens sur le même score Le Havre s'est imposé face à Laval 2-0. Tours (16e), Auxerre (17e) et Orléans (18e) se tiennent donc toujours dans un mouchoir de poche, un petit point les séparant les uns des autres.