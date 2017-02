Ligue 2 : Tours fait match nul contre Troyes

Le Tours FC a fait match nul 0-0 contre l'Estac Troyes, ce vendredi soir, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2 de football.

Ce n'est pas encore une victoire, mais il y a du mieux. Ce vendredi soir au stade de la Vallée du Cher, le Tours FC a fait match nul 0-0 contre l'Estac Troyes, un match pour le compte de la 27e journée de Ligue 2.

Après l'éviction de Fabien Mercadal le week-end dernier et une nouvelle défaite ce mardi contre Strasbourg, l'entraîneur Nourredine El Ouardani avait à cœur de ne pas prendre de but à domicile : "J'ai pris les défenseurs en aparté et j'ai insisté en leur disant qu'ils étaient capables de ne pas prendre de but, parce qu'il se connaissent par cœur, dans la communication et dans l'abnégation. J'aurais dû dire aux attaquants que si on marquait un but on gagnerait un match..."

🎙💬 N. El Ouardani "Je suis content de l'état d'esprit et de l'engagement des joueurs. La spirale négative est stoppée" #TOURSESTAC pic.twitter.com/UcCDyDL3TJ — Tours Football Club (@ToursFC) February 24, 2017

Beaucoup d'occasions en seconde mi-temps

En seconde mi-temps, le Tours FC s'est procuré de nombreuses occasions, sans pour autant faire trembler le gardien troyen. Malgré tout, Nourredine El Ouardani est satisfait de l'état d'esprit avec lequel ont joué ses hommes : "Il y a du mieux. On a essayé de faire des choses, pas tout le temps bien, mais on a essayé. J'ai senti aussi les joueurs rassurés d'avoir réussi une prestation comme celle-ci. On n'a pas gagné, mais les joueurs ont retrouvé de la confiance." Vendredi prochain, le Tours FC affrontera le Gazélec Ajaccio. En attendant, les Tourangeaux restent derniers de Ligue 2.