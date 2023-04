Ligue 2 : troisième défaite de suite pour Amiens qui s'incline (2-1) à Grenoble

Amiens reste 11e du classement de Ligue 2 mais enregistre sa douzième défaite depuis le début de saison. Battus par Grenoble (2-1), l'ASC repart du stade des Alpes la tête basse et les jambes lourdes.

Comme contre Rodez, Amiens a été contraint de se passer de Mamadou Fofana, revenu seulement jeudi de son déplacement avec la sélection du Mali. C'est donc encore une fois Abdourhamane Barry qui a composé la charnière centrale avec Nicholas Opoku. Gaël Kakuta, revenu lui aussi tardivement de sélection a débuté sur le banc.

Au cours d'une première mi-temps très terne, le premier fait de jeu marquant est venu au bout d'une demi heure avec la blessure d'Antoine Leautey. Le milieu de terrain a été contraint de céder sa place à Owen Gene. Et Philippe Hinschberger a lui réorganisé son équipe avec un passage à cinq en défense.

Benet ouvre le score sur penalty pour Grenoble

Grenoble a ouvert le score (1-0) juste avant la pause. Et, scénario cruel, c'est l'ex Amiénois, Jessy Benet qui a transformé le penalty sifflé suite à une faute de main picarde après un corner. Le troisième but de Benet depuis son retour en Isère, en janvier dernier.

Un coup dur pour les Amiénois, d'autant plus que "l'arbitre est venu nous voir à la mi-temps pour nous dire qu'il n'y avait pas main", comme l'a expliqué en fin de match Philippe Hinschberger.

Grenoble double la mise

Mais malgré ce fait d'arbitrage défavorable, les Amiénois ne se sont pas révoltés pour autant. Ils ont même encaissé un second but à l'heure après une contre attaque menée rapidement par les Isérois et conclue par Abdoulie Bamba (2-0).

Malgré plusieurs changement, et notamment l'entrée en jeu de Gaël Kakuta, l'ASC est resté trop timoré. "On a eu une réaction mais trop tard", n'a pu que constater Philippe Hinschberger. Dans un dernier quart d'heure un tout petit peu plus tranchant, Amiens a réduit le score (2-1).

Sur un bon centre de Gaël Kakuta, Brice Maubleu a fait une grosse faute de main, repoussant le ballon vers Georges Ilenikhena, au duel avec Adrien Monfray qui a marqué contre son camp. Mais, malgré cette réduction, les Picards n'ont que trop peu poussé pour arracher l'égalisation et repartent de l'Isère avec leur 12e défaite de la saison et un bilan défensif alarmant de huit buts encaissés en trois matches.

Amiens va désormais se concentrer sur son prochain matche en Ligue 2. Ce sera le samedi 8 avril (19h) au stade de la Licorne face à Nîmes.