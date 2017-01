Ligue 2 : un 4e succès pour le Stade lavallois

Le Stade lavallois a décroché un précieux succès en s'imposant à domicile contre Troyes, 1-0. Cela faisait deux mois que l'équipe mayennaise n'avait plus gagné en Ligue 2.

Le compteur de victoires était resté bloqué à 3 depuis le joli succès à Reims le 18 novembre dernier. Face à Troyes, 7e de Ligue 2, les Lavallois ont livré un match sérieux. Sur un terrain gelé et dans des conditions très limites pour jouer au football, les courageux spectateurs qui avaient bravé le froid n'ont pas assisté à une rencontre de haute volée. Il y avait 0-0 à la mi-temps et beaucoup se disaient que la première équipe qui marquerait ferait un pas important vers le succès.

Un très joli coup franc de Coutadeur

C'est ce qui s'est passé. A 20 minutes de la fin, les Lavallois obtiennent un coup franc très bien placé à l'entrée de la surface de réparation suite à un raid de Kévin Perrot. L'ex-Manceau Mathieu Coutadeur et le capitaine lavallois Hassane Alla se positionnent autour du ballon. C'est Coutadeur qui frappe, et le ballon termine sa course en pleine lucarne. Le gardien troyen n'a pas bougé.

Après cette ouverture du score, il fallait tenir jusqu'au bout. Les Tango y sont parvenus sans trop de frayeur.

Le coup franc de Mathieu Coutadeur à la 70e minute de jeu. De toute beauté. © Maxppp - PQR / Philippe Renault

Au classement, le Stade lavallois sort de la zone rouge et remonte à la 16e place avec 20 points avant d'aller défier le Gazélec Ajaccio la semaine prochaine en Corse.

Feuille de match Laval - Troyes : 1-0 (mi-temps 0-0). 3826 spectateurs. Arbitre : Aurélien Petit.

But pour Laval : Coutadeur (70').

Cartons jaune pour Laval : Nsikulu (80') ; pour Troyes : Nivet (72'), Goteni (84').

Laval : Cappone - Perrot, Monfray, Afougou - Glombard (Nkololo 78'), Coutadeur, Alla, Quintin, - Nsikulu, N'Diaye, Saint-Louis.