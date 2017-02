Ligue 2 : un nul, un de plus pour Laval

Contre Sochaux, sur la pelouse abîmée du stade Bonal, les Lavallois ont enregistré leur douzième match nul de la saison (1-1). Et pourtant, une nouvelle fois, ce sont les Mayennais qui avaient ouvert le score.

Avec une triplette offensive inédite (Wissa, Ma. Dembelé, Nkololo), l'équipe du Stade lavallois a rapidement trouvé l'ouverture. Un joli but de Mana Dembelé, prêté par Le Havre et titulaire pour la première fois. Du coup, pour la cinquième fois consécutive en déplacement, Laval ouvre le score. Mais après Tours, Niort, Gazélec Ajaccio et Orléans, c'est Sochaux qui est parvenu à égaliser. Et au final donc, aucune victoire sur ces cinq matches (4 nuls, 1 défaite) !

Ce qui est (encore une fois) décevant, c'est que les Lavallois ont eu des opportunités de "tuer le match" pour reprendre l'expression utilisée par Marco Simone après le match contre le Red Star la semaine dernière. L'attaquant Mana Dembelé s'est procuré deux ou trois très belles occasions mais sans réussite. Et le but marqué par Moussa Sao pour Sochaux est à la fois splendide et chanceux. Un ballon flottant, une trajectoire surprenante en fin de course et la balle qui redescend juste au-dessous de la barre transversale. Lionel Cappone - qui fêtait son 100e match avec le Stade lavallois - est battu.

Marco Simone : "on a pris un but digne de la PlayStation ! Je suis tout de même satisfait de mon équipe " #FCSMLAVAL #FBsport pic.twitter.com/LhD245LmG7 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) February 17, 2017

Les semaines se suivent et se ressemblent. Les matches s'enchaînent et le Stade lavallois laisse encore des points s'envoler. Au classement, Laval remonte à la 18e place (mais Orléans 19e ne joue que lundi). Les Tango sont désormais à 4 points d'Auxerre et du Red Star qui sont juste au-dessus au classement. Rien n'est joué mais l'opération "maintien" va désormais prendre tout son sens à douze journées de la fin du championnat.

Feuille de match

Sochaux - Laval : 1-1 (mi-temps : 0-1). 6772 spectateurs. Arbitre : Florent Batta.

Buts pour Laval : Ma. Dembelé (12') ; pour Sochaux : Sao (72').

Avertissements pour Laval : Monfray (37'), Wissa (80').

Laval : Cappone - Perrot, Monfray, Afougou - Glombard, Coutadeur, Alla, Mabussy - Wissa, Ma. Dembelé (Nsikulu 82'), Nkololo (Bayard 85').