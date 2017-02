Ligue 2 : un pénalty râté, un poteau et un point pour le Stade lavallois

Les joueurs du Stade lavallois avaient un sentiment de frustration à la fin de la rencontre. A l'issue d'un match qu'ils ont dominé, ils doivent se contenter du match nul (0-0) contre l'équipe de Valenciennes.

De belles occasions en première période et surtout 45' de qualité puis un pénalty obtenu à 20 minutes de la fin qui n'est pas transformé par Mathieu Coutadeur et enfin une reprise d'Adrien Monfray dont le ballon est repoussé par le poteau. Voilà succinctement résumé la rencontre de cette 23e journée de Ligue 2.

Marco Simone : "je n'en veux pas à Coutadeur d'avoir manqué son penalty. Seuls sont qui ne font rien ne font pas d'erreur !" #LAVALVAFC pic.twitter.com/9QeCDEobeo — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) February 3, 2017

Dommage car ce sont deux unités de perdu pour les Tango qui ne peuvent pas se permettre de laisser encore des points sur le bord du terrain.

Au classement de Ligue 2, le Stade lavallois reste toujours 17e avec 22 points avant de se rendre mardi chez la lanterne rouge, Orléans. Et de recevoir trois jours plus tard un autre concurrent direct pour le maintien, le Red Star. La semaine prochaine sera hyper importante et peut-être décisive pour l'avenir du Stade lavallois.

La feuille de match

Laval - Valenciennes : 0-0. 4235 spectateurs. Arbitre : Thomas Léonard.

Cartons jaune pour Laval : Bayard (41'), Alla (56'), Glombard (59') ; pour Valenciennes : Aloé (50'), Enza Yamissi (64'), Niakhaté (69').

Laval : Cappone - Perrot, Monfray, Afougou - Glombard, Coutadeur, Alla, Quintin, - Bayard (Saint-Louis 82'), Nsikulu (Ma. Dembelé 77'), Nkololo (Wissa 86').