Ligue 2 : une fin de match fatale au Stade lavallois

Face à une équipe de Lens qui vise la montée en Ligue 1, le Stade lavallois n'a pas réussi d'exploit dans un stade Bollaert chauffé par près de 30 000 supporters. Une défaite assez logique (2-0) même si les Mayennais ont tenu 85 minutes.

Dylan Saint-Louis regrettera longtemps que sa frappe ait été repoussée par la barre transversale des buts de Douchez. On jouait seulement la 10e minute ce cette rencontre de la 35e journée de Ligue 2. Car sinon, ce sont les Lensois qui ont dominé l'essentiel de la partie, eux qui restaient sur deux revers en championnat et deux défaites à domicile.

Un doublé de Lopez

La seconde période est totalement à l'avantage des joueurs d'Alain Casanova mais les Lavallois résistent grâce notamment à un excellent Maxime Hautbois. Mis à cinq minutes de la fin, un centre de Zoubir côté droit trouve la tête de l'Espagnol Cristian Lopez rentré en cours de match. Le point du match nul s'envole. Le deuxième but presque identique au premier est anecdotique.

Thierry Goudet : "on a fait une belle 1ère mi-temps. Sur la 2ème Lens ne vole pas sa victoire. On a craqué c'est dommage." #FBsport pic.twitter.com/B8p4qqrnI0 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) May 1, 2017

Au classement, le Stade lavallois reste dernier et possède toujours quatre points de retard sur Orléans et le Red Star. Il ne reste plus que trois journées de championnat et vendredi Laval accueillera Tours pour un match à quitte ou double.

La feuille de match

Lens - Laval : 2-0 (mi-temps : 0-0). 28 162 spectateurs. Arbitre : Karim Abed.

Buts pour Lens : Lopez (85', 90'+4).

Avertissements pour Laval : Perrot (70'), Glombard (87').

Laval : Hautbois - Perrot, Glombard, Afougou, Quintin - Alla, Mo. Dembelé, Coutadeur (Malonga 78'), - Saint-Louis (Moyo 73'), Bayard, Nsikulu (Viale 83').