Ligue Butagaz Energie : les handballeuses chambraisiennes débutent leur saison sans réelles certitudes

Des blessures, des cas de Covid pendant l'été et un match amical reporté contre Celles-sur-Belle. C'est sûr, il existe des préparations plus sereines, à l'aube d'attaquer une nouvelle saison. Et pourtant, c'est dans ces conditions que les handballeuses de Chambray-lès-Tours s'apprêtent à remettre le bleu de chauffe, ce mercredi 30 août, pour l'ouverture du championnat, avec la réception du promu Stella Saint-Maur.

ⓘ Publicité

"On manque de repères, on est en retard sur plusieurs points, mais on fait avec, souffle Mathieu Lanfranchi, l'entraîneur du CTHB. Ces petits pépins nous ont aussi permis de voir certaines joueuses dans des situations réelles sur le terrain, ce qu'on avait pas imaginé si tôt dans la saison. On s'appuie aussi sur un groupe réceptif, c'est une force. On a des filles qui ne trichent pas. Après, c'est évident, avec le staff, on sera un peu moins regardant au début sur le jeu produit par l'équipe. Mais il faudra, de toute façon, lancer très vite la saison."

"Sur le papier, on a une équipe intéressante"

Car l'objectif, rappelle le coach, c'est toujours de "faire mieux" que l'année précédente. En Ligue Butagaz Energie, le CTHB avait terminé à une très belle quatrième place - record du club égalé -, il sera difficile mais impossible d'aller chercher mieux. "En revanche, en Coupe de France et coupe d'Europe, on s'était fait sortir dès les premiers tours, rappelle Mathieu Lanfranchi. Là, si on va en phase de poules de Ligue Européenne, on aura déjà fait mieux. Et il faut en passer par là pour continuer à bien structurer le club."

Pense-t-il que la CTHB est suffisamment armé pour atteindre ses objectifs ? Du moins, mieux que l'an passé ? "Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Sur les deux recrues, il y en a une qui s'est blessée, Yaëlle Morvan. Quant à Laurie Puleri, elle apporte vraiment quelque chose sur le poste d'arrière gauche. Sur le papier, on a une équipe intéressante, différente de l'année dernière. Mais de là à dire qu'elle est plus forte ? Il n'y a que le terrain qui le dira, et jusque-là, le terrain, on ne l'a pas assez vu. Je n'ai pas pu évaluer l'équipe au complet."