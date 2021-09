Ligue de football de Normandie : une convention signée pour lutter contre les violences dans le foot

Les procureurs généraux de Caen et Rouen signent une convention pour lutter contre les violences avec la Ligue de Football de Normandie.

La Ligue de Football de Normandie s'allie avec la justice pour lutter contre les violences dans le football : une convention a été signée entre la ligue et les procureurs généraux de Caen et Rouen mardi 14 septembre à Lisieux.

Avec un double objectif : "Faciliter les échanges entre la Ligue et la justice, grâce à l'instauration d'un magistrat référent sport dans chaque parquet, et sensibiliser les forces de l'ordre aux problématiques de violences dans le football", explique Jean-Frédéric Lamouroux, procureur général de Caen. Les dix parquets de Normandie ont également signé cette convention.

Avec cette convention, la Ligue de Football de Normandie souhaite faire passer un message : les violences lors de matchs ne sont pas tolérables. © Radio France - Marie Martirossian

Grâce à ce référent sport, la Ligue pourra faire remonter plus facilement aux parquets les plaintes pour violences lors de matchs.

Des arbitres souvent visés par des violences

"C'est une première à l'échelle nationale, dans le football amateur", se réjouit Pierre Leresteux, président de la Ligue de Football de Normandie, "c'est une convention qui sera regardée de près dans les prochains mois et qui pourra être déclinée dans d'autres régions."

Les procureurs généraux de Caen et Rouen, ainsi que les 10 parquets de Normandie, sont signataires de cette convention, avec la Ligue de Football de Normandie. © Radio France - Marie Martirossian

Sur l'année 2018-2019 au niveau national, 1% des matchs de foot ont été émaillés de violences : incivilités, menaces, agressions verbales et parfois physiques. Des violences qui ciblent principalement les arbitres : "Ils représentent l'autorité, l'ordre, c'est souvent vers eux que se cristallisent les frustrations de certains", explique Olivier Fleutry, directeur du district de football de Seine-Maritime. "Des violences qui ciblent les arbitres, qui sont parfois jeunes voire très jeunes, c'est intolérable."

Une cellule d'écoute à la Ligue

Autre nouveauté : depuis le 6 septembre, une cellule d'écoute a été mise en place à la Ligue de Football, pour échanger avec les arbitres, joueurs, dirigeants qui auraient été victimes de violences durant une rencontre. "Tous les lundis, on les écoute et on les aide dans leurs démarches, s'ils souhaitent porter plainte par exemple", explique Hervé Grandet, président de la commission des actions citoyennes au sein de la Ligue.

Des mesures qui vont dans le bon sens, selon Hervé Grandet : "J'ai eu des échos de quelques arbitres qui sont très contents de ces décisions, d'ailleurs rien que pour le premier jour de mise en place de la cellule d'écoute, nous avons eu 10 appels d'arbitres qui avaient besoin de parler."