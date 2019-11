Ligue de football Nouvelle-Aquitaine : "encore beaucoup de travail à faire" pour développer le foot féminin

Bordeaux, France

Ce samedi, le Matmut Atlantique à Bordeaux, accueille l'équipe de France de football pour une rencontre face à la Serbie, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro-2021. L'occasion de jeter un coup de projecteur sur le foot au féminin en Nouvelle-Aquitaine avec Saïd Ennjimi. Pour cet ancien arbitre, président de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine depuis 2017, la venue des Bleues en Gironde est "une vraie bonne nouvelle" pour promouvoir le football féminin.

Les filles sont de plus en plus nombreuses à vouloir faire du foot : 10 à 15% de licenciées en plus à la rentrée dans la Région, après la Coupe du monde féminine de football en France. La Nouvelle-Aquitaine compte 15 000 licenciées, c'est 10% du nombre total de licenciées en France. Mais pour Saïd Ennjimi, il reste "encore beaucoup de travail à faire" pour développer la discipline, attirer les petites filles, former des éducatrices, doter les clubs des structures nécessaires, "structurer l'offre" dans le football amateur.