LIGUE DES CHAMPIONS "La bonne nouvelle, c'est officiel : il y a beaucoup de maillots du PSG à Marseille"

En ce vendredi matin, rendez-vous était pris avec Romain Mabille pour évoquer la finale de la Ligue des Champions du PSG dimanche à 21h face au Bayern Munich. Le président du Collectif Ultras Paris en a profité pour réagir à la polémique autour de l'arrêté, finalement abrogé, du préfet des Bouches-du-Rhône. Arrêté qui interdisait le port du maillot du PSG dans le centre de Marseille.

"C'est plus un aveu de faiblesse"

Pour Romain Mabille cette polémique met en lumière les problèmes que rencontrent au fil des années les ultras en France : "on considère les supporters comme des rats de laboratoire, on teste toute la machine administrative et judiciaire sur eux. C'est n'importe quoi. Empêcher des gens de porter un maillot parce qu'on est dans une ville, même si c'est Paris et Marseille, c'est n'importe quoi". Le Président des ultras revendique le droit de porter un maillot "C'est plus un aveu de faiblesse parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cinquante ou cent mecs qui foutent le bordel le soir des matchs". Et le patron des ultras parisiens conclue cette polémique par un un clin d'oeil "La bonne nouvelle, c'est officiel : il y a beaucoup de maillots du PSG à Marseille !"