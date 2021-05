Ligue des Champions : mille affiches sur les murs de Paris pour soutenir le PSG

Le collectif Ultras Paris soutient son équipe à fond. A quelques heures du choc retour entre Manchester et le PSG en demi-finale de la Ligue des champions, les supporters des Parisiens ont collé mille affiches sur les murs de la capitale dans la nuit de lundi à mardi.

Avec les règles sanitaires très strictes, difficile pour la majorité des supporters du PSG de faire le déplacement pour la demi-finale retour de la Ligue des champions qui opposent Manchester aux Parisiens ce mardi soir.

Mille affiches sur les murs de Paris

Pour compenser et pour monter qu'ils sont à fond derrière leur équipe, les supporters du collectif Ultras Paris ont eu une idée. C'est une première pour le collectif qui avait plutôt l'habitude d'accrocher des banderoles pour soutenir leur équipe. Dans la nuit de lundi à mardi, cette fois, ils ont collé sur les murs de la capitale un millier d'affiches.

Leurs slogans pour soutenir le PSG sont simples et directs : "La rage de vaincre" ou encore " Mon cœur brûle pour Paris"

"Ensemble, nous sommes invincibles" : Collectif Ultras Paris

Les supporters qui savent que la victoire sera difficile ce soir veulent montrer au PSG qu'ils sont à leur côté. Ils ont même adressé une lettre à leur club de cœur où on peut lire : "Nous supporters, ne vous avons jamais lâchés...la plus belle réponse sera de tout donner ce soir. Jouez comme des guerriers, ne lâchez rien quitte à laisser vos tripes sur le terrain. Vous avez la possibilité de faire entrer cette équipe dans la légende de l'histoire du club. Accrochez-vous à cet objectif quoi qu'il en coûte."

