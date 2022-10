Ligue des champions : PSG - Maccabi Haïfa, un match sous tension

Depuis le tirage au sort de la poule H de Ligue des champions fin août, la venue du Maccabi Haïfa au Parc des Princes fait tiquer les responsables de la sécurité du PSG. Cette arrivée d'un club Israélien replonge en effet le Paris-Saint-Germain dans des souvenirs douloureux. En 2006, un fan du PSG avait été tué par un policier après qu'un Français de confession juive a été poursuivi par des supporters parisiens en marge d'une rencontre face à l'Hapoël Tel-Aviv.

16 ans plus tard, le Maccabi Haïfa arrive à Paris et la tension avant match est palpable. Le PSG est crispé sur le sujet et les autorités ne veulent pas communiquer sur le nombre d'effectifs de policiers présents autour du stade parisien. S'il y a ce niveau de tension, c'est que certains ultras du PSG soutiennent la cause palestinienne et il est aussi possible que d'anciens supporters du PSG, des indépendants (ancien de la tribune Boulogne), connus pour leur violence puissent être tentés de s'en prendre aux fans israéliens à l'extérieur du stade.

Maccabi Haïfa pas très précis sur le nombre de supporters

Pour cette rencontre, 1.650 supporters du Maccabi Haïfa sont officiellement attendus dans le parcage visiteur. La jauge est plus faible qu'à l'habitude, le club israélien pointe d'ailleurs du doigt le PSG qui selon lui ne respecte pas les "5% Uefa". Une norme qui permet à chaque club qui vient au Parc des Princes en Ligue des Champions d'obtenir 2.300 places. Le problème, c'est que le Maccabi Haïfa n'a pas géré au mieux ses fans puisqu'il est annoncé une possible arrivée de 5 à 8000 supporters aux alentours et dans le stade parisien. Le PSG a donc fait baisser la jauge d'accueil des adversaires pour récupérer les fans seul ou en groupe dans le Parc des Princes. Ils seront ensuite placés dans le parcage qui n'est pas forcément extensible puisque le stade affiche complet pour cette rencontre.

Chasse aux drapeaux et messages préventifs

Depuis plusieurs jours, le club parisien multiplie les échanges avec ses ultras. Le CUP (Collectif Ultras Paris) possède en son sein certains membres propalestiniens. Le Collectif a déjà déployé des drapeaux palestiniens dans le Parc des Princes et il a aussi refusé de se déplacer à Haïfa en septembre dernier. Un boycott en raison des conditions d'entrées en Israël, qu'il a jugé "liberticides". Sans prendre la parole officiellement, certains cadres du CUP ont fait passer des messages à leurs adhérents pour demander un comportement irréprochable sur ce match.

Pour cette rencontre, il est demandé aux personnels d'accueil du Parc des Princes de bien vérifier à la fouille qu'il n'y ait aucun drapeau palestinien qui rentre dans le stade. Idem pour les supporters aucun drapeau israélien, ni maillot du Maccabi Haïfa, n'est autorisé dans le stade en dehors du parcage. Clairement, toute personne présentant un signe distinctif lié au Maccabi Haïfa (en dehors du parcage) sera expulsé du Parc des Princes.

En tout cas, même si les autorités et le PSG font le maximum pour minimiser les risques d'incidents. Cette rencontre a été classée par les autorités en catégorie 3 à cause de possibles "troubles à l’ordre public liés à un contentieux entre supporters". Cela fait bien longtemps qu'un match a été classé à ce niveau au Parc des Princes.