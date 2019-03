VIDEO - Ligue Europa : malgré l'élimination face à Arsenal, les Rennais "fiers" de leur équipe

Rennes, France

est fier d'eux même si c'est ce soir on est déçu que tout s'arrête." Avec cette phrase, Francis résume l'état d'esprit des supporters rennais après la défaite des Bretons ce jeudi 14 mars en huitième de finale retour de l'Europa League. Le Stade Rennais s'est incliné 3-0 à l'Emirates Stadium de Londres face à Arsenal, après une victoire à domicile (3-1) au match aller.

#ARSENALSRFC C'est fini... mais à Rennes les supporters saluent leurs joueurs. pic.twitter.com/A9HoTqUvXv — FB Armorique (@bleuarmorique) March 14, 2019

"Ils ont manqué un peu de réalisme," assure Léo. "On n'a pas été aidé par l'arbitrage," ajoute Lionel. "En première mi-temps c'était poussif. Pendant deuxième, ils ont mis la pression mais les buts hors-jeu nous font mal, ça manquait de précision", surenchérit Théo. Les connaisseurs ne mettent pas longtemps à trouver quelques défauts au jeu des rouge et noir mais veulent retenir le meilleur de cette aventure européenne. "On n'a jamais connu ça, c'est fou quand on y pense. On a vibré grâce à eux et l'année prochaine on ira encore plus loin."

Clapping, chants et fumigène place des Lices

Ce jeudi soir, les bars de Rennes ont fait le plein. Au "Delirium café" place des Lices, une file d'attente s'est même formé avant le début du match. Au coup de sifflet final, la foule s'est retrouvé sur la place. Dans la fumée rouge des fumigènes, les supporters ont entonné plusieurs chants et même organisé un "clapping" pour rendre hommage aux joueurs.

Nul doute qu'ils seront là pour vibrer de nouveau avec leur équipe le 2 avril prochain lors de la demi-finale de Coupe de France face à Lyon. D'ici là, il reste les matches de championnat.