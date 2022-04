Ligue Europa : sécurité renforcée à Marseille pour le match entre OM et PAOK Salonique ce jeudi au Vélodrome

La rencontre de Ligue Europa Conférence prévue jeudi soir (21 heures) au stade Vélodrome entre l'OM et les Grecs du PAOK Salonique est classée à risque. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône annonce des mesures pour encadrer les supporters et éviter les violences.

Tout d'abord, les déplacements des joueurs et des groupes de supporters adverses seront encadrés par la police nationale. Ces groupes de supporters ne pourront accéder au centre-ville de Marseille que pour se rendre directement dans l’enceinte du stade et sous escorte policière. Un peu plus de 3.000 supporters grecs sont attendus à Marseille.

Par ailleurs, les supporters du PAOK Salonique seront placés en "zone visiteurs". Ceux qui s’installeraient ailleurs seront redirigés vers cette zone. Des zones tampon vides de spectateurs seront également mises en œuvre aux abords de la tribune « visiteurs ».

Les responsables du club grec se sont engagés par écrit à respecter les différentes mesures imposées par la préfecture de police.

D'autre part, la préfète de police, Frédérique Camilleri a pris deux arrêtés pour interdire " les cortèges, défilés, rassemblements et déambulations de supporters du PAOK Salonique dans les 1er, 2e , 6e, 7e et 8e arrondissements de Marseille. Le port, le transport, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques aux abords du stade. Aux personnes se prévalant de la qualité de supporters du PAOK Salonique, ou se comportant comme tel, de circuler ou stationner sur la voie publique dans les 1er, 2e , 6e et 7e arrondissements de Marseille du mercredi 6 avril à 18h00 au jeudi 7 avril à 23h59."